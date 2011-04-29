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Саммит АТЭС - 2012
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Губернатор работает на стройке

29 Апреля 2011, 13:39 | Владивосток

Губернатор Приморского края Сергей Дарькин совершил инспекционный облет объектов саммита АТЭС. Выездное совещание с вице-губернаторами и главой Владивостока прошло на борту вертолета.

Отметим, ход работ на объектах саммита АТЭС губернатор контролирует лично, регулярно посещает стройплощадки, на месте оценивает объем сделанного. Сегодня были проинспектированы все объекты саммита АТЭС в пределах Владивостока.

«С высоты стройки выглядят еще масштабнее. По другому ощущается грандиозный объем работ, выполняемый сегодня в Приморском крае», - поделился впечатлениями Сергей Дарькин. Он подчеркнул, что работы на всех объектах идут по утвержденным графикам: «Этот год для нас определяющий, он же – решающий. Времени, действительно, осталось немного, но с полной ответственностью говорю: все объекты будут сданы в срок. Стройки идут ударными темпами, многие – с опережением графика. Я это знаю не по сводкам и не по «докладам», для меня стройки саммита стали вторым местом работы. Мы инспектируем их постоянно и все возникающие вопросы решаем оперативно непосредственно на стройплощадках».

«У самого порой дух захватывает от грандиозности происходящего: при виде растущих опор мостов, о которых приморцы мечтали столетие, при виде новых очистных сооружений (их во Владивостоке вообще никогда не было) или выросшего на пустом месте студенческого городка на Русском, где и пройдут основные мероприятия саммита», - признался Сергей Дарькин.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
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