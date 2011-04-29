Добро пожаловать в галактику Гуттенберга

Современный издатель - деловой, дальновидный, умеющий определить будущий шедевр и просчитать выгоду от издания профессионал. А еще нынешний Гуттенберг отлично вписался бы в условия полиграфического бума, который продолжается, несмотря на кризис, в России: в столице и на периферии появляется немало новых, современных типографий, которые могут… все.

Книга, художественный альбом, стильный буклет, подарочная упаковка, финансовый отчет солидного банка, всевозможные календари, плакаты, открытки, визитные карточки – без полиграфической продукции невозможно представить современное общество. Впрочем, как и издательскую отрасль – без профессионально подготовленных издателей.

Направления «Издательское дело» и «Полиграфия» в Дальневосточном федеральном университете позволяет будущим директорам издательств и типографий, главным редакторам изданий стать специалистами высокого класса, организовать свой собственный бизнес в издательской сфере.

- В этом году мы отметили юбилей: специальностям «Издательское дело» и «Технологии полиграфического производства» исполнилось 10 лет. В 2000-м мы открыли новую образовательную нишу, которая оказалась не просто востребованной, но необходимой и отвечающей самым современным требованиям, - говорит директор издательско-полиграфического комплекса ДВФУ Татьяна Прудкогляд. - Выпускники факультета смогут работать в книжном бизнесе, издательствах, рекламных фирмах, в типографиях, в газетах, на радио и телевидении, в web-дизайне. Но, главное, они станут одними из первых, кто будет стоять у истоков создания электронных книг и библиотек, отвечая на самые передовые требования дня. В общем, поле деятельности наших выпускников там, где сочетаются такие понятия, как менеджмент и творчество.

Классическое университетское образование сочетается с новыми, востребованными сегодня дисциплинами: маркетингом книжного дела, базирующемся на современных маркетинговых технологиях, рекламой книги, опирающейся на новейшие рекламные технологии, компьютерной графикой и др.

Специалисты, выпускаемые факультетом, настолько востребованы, что для многих профессиональная деятельность начинается еще в студенчестве. Выпускниками же факультет гордится – это руководители малых полиграфических предприятий, сотрудники издательских домов «Золотой Рог», «Конкурент», «Владивосток», ИПК Дальпресс, ЗАО «Лит», рекламно-информационных агентств, издательств.

Вступительные экзамены для поступления на направления:

«Издательское дело и редактирование» – обществознание, русский язык, история.

«Технология полиграфического и упаковочного производства» - математика, русский, физика.