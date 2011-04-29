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Владивостоку выделили 2 млрд рублей на ремонт жилых домов
Как писал «ЗР», Фонд содействия реформированию ЖКХ заморозил решение о выделении Приморскому краю очередного транша на ремонт жилых домов. Мэру Владивостока удалось преодолеть вето.
В ходе совещания в Москве в Фонде содействия реформированию ЖКХ между главой города Игорем Пушкарёвым и генеральным директором фонда Константином Цициным достигнута принципиальная договоренность о выделении Владивостоку средств (около 2 млрд руб.) на ремонт многоквартирных жилых домов.
«Эта сумма позволит отремонтировать кровли и фасады в 465 домах, - прокомментировал глава Владивостока Игорь Пушкарёв. - Сейчас составляются списки объектов, которые войдут в программу. В основном это будут дома, расположенные по гостевому маршруту. То, что городу выделена такая весомая сумма, свидетельствует о высокой степени доверия фонда, поскольку деньги, выделенные Владивостоку за три минувших года, расходовались эффективно».
Напомним, Владивосток уже четвертый год участвует в федеральной программе капитального ремонта жилых домов. В 2008 году в программу капремонта вошло 34 дома, в 2009 году - 98, а в 2010 - уже 201 многоквартирный дом. Программа впервые позволила масштабно обновить лифты в многоэтажках. Только за прошлый год в жилых домах установили 134 новых подъемника, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
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