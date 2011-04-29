Владивосток встречает День весны и труда

Владивосток готовится к празднику. 1 мая с 11.00 до 12.15 состоится демонстрация

Колонна горожан пройдет от сквера имени Лазо по улице Светланской до улицы Алеутской.

Затем на площади борцов за власть Советов состоится тематическая концертная программа с участием лучших творческих коллективов Владивостока и Приморского края, которая продлится до 17 часов. Гостей ждут хореографические, музыкальные и театральные номера. Можно будет услышать «Гимн весне», поучаствовать в конкурсах «Долой авитаминоз», «Трудовые резервы», «На всех языках». Праздничная программа включает разные тематические блоки (детский, эстрадный, народный) и будет интересна для жителей и гостей Владивостока всех возрастов, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.