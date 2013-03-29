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Покой жителей Владивостока охранять почти некому
Приказ министра внутренних дел России Владимира КОЛОКОЛЬЦЕВА о новом регламенте работы участков, который на днях опубликован в "РГ", касается не только полицейских, но и каждого жителя. Глава ведомства утвердил "Наставление по организации деятельности участковых уполномоченных полиции".
По сути это детальная регламентация работы той категории полицейских, которая наиболее ближе и чаще соприкасается с нами. Причем поводов для общения у современных аниськиных с жителями своего участка гораздо больше, чем у патрульных, гаишников или тем более сыщиков уголовного розыска: опер приедет только в случае совершения преступления, например, кражи или, не дай бог, убийства.
А участковый может побеседовать с жильцами и по более "мелким" вопросам. Допустим, жена пожалуется на пьяницу-мужа или соседи сообщат, что за стенкой живет полтора десятка гастарбайтеров. Кстати, и участие в раскрытии краж и убийств тоже с участковых не снимается.
Ведь кто лучше участкового знает все ходы и выходы, жильцов, местных пьяниц и наркоманов, судимых и даже бомжей?
Вот эта "многостаночность" зачастую служила причиной, особенно в последние 10-15 лет, когда специальность участкового уполномоченного перестала пользоваться, мягко говоря, популярностью у сотрудников органов внутренних дел. Люди просились на любые должности, кроме этой.
Ситуация с участковыми по всей стране просто катастрофическая. К примеру во Владивостоке при минимальной зарплате в 50 тыс. руб. самое большое количество вакансий в полиции – это участковые. Например, в том же проблемном Первомайском районе, население которого сопоставимо с населением Находки или Уссурийска всего 60 участковых. Не хватает 10 человек. У участковых 1 автомобиль на всех, хотя машина по закону должна быть у каждого. В опорных пунктах нет телефонов. Дошло до того, что жители одного из домов установили участковому телефон за свой счет. Кстати, у участковых только личные мобильные телефоны, за которые им никто не доплачивает… Многие горожане совершенно справедливо жалуются на то, что участкового днем с огнем не сыщешь, однако, к примеру, количество документов, которые полицейский должен заполнять ежемесячно уже доходит до нескольких тысяч страниц. Так что, участковым часто просто некогда ходить по участкам. Но даже при этом каждый умудряется реагировать на учет несколько сотен происшествий в месяц.
Нынешний документ как раз и уточняет - до мелких деталей - права и обязанности участковых уполномоченных. Что важно, несмотря на гигантский объем задач, который обязаны решать эти сотрудники, лишнюю нагрузку наконец-то с них снимут. В своем приказе министр недвусмысленно потребовал "исключить привлечение участковых уполномоченных полиции к выполнению функций, связанных с осуществлением проверок по заявлениям и сообщениям о преступлениях либо административных правонарушениях, не относящихся к компетенции полиции".
И многое другое, если не облегчающее, но значительно помогающее в службе, прописано в документе. Например, что должно быть в служебном кабинете - вплоть до скрепок и туалетного мыла. А ведь совсем недавно далеко не у всех "домашних полицейских" были служебные телефоны, не говоря уже о компьютерах. Министр потребовал обеспечить участковых - особенно сельских - служебным транспортом и мобильной связью. И обязал сотрудников регулярно сообщать о своем местонахождении начальству, когда приходится выезжать в отдаленную местность. Даже визитками участковый должен быть обеспечен, чтобы информировать о себе жителей. А чтобы все эти требования не были голословными, они в приказе адресованы руководству тыла министерства.
Судя по наставлению, участковый уполномоченный остается ключевой фигурой в полиции, обеспечивающей профилактику правонарушений и преступлений. Опять же, без участкового практически невозможно расследовать преступления и обеспечивать безопасность массовых мероприятий, даже антитеррористическую защищенность отдельно взятого дома.
Например, в прямых обязанностях участкового - составить паспорт своего участка. Это значит, что должно быть в деталях изучено каждое здание, каждый перекресток, офис, магазин, бензоколонка, мастерская, складское помещение. Участковый обязан знать чердаки и подвалы, общие и платные парковки, мусорные свалки, парки и детские площадки. И указать наиболее уязвимые места, где может произойти теракт, техногенная катастрофа, стихийное бедствие. Не говоря уже о возможности совершения уголовных преступлений - уличных грабежей и разбоев, хулиганства. Скажем, он вполне может подготовить представление для местной администрации, чтобы установили в темном переулке дополнительные фонари и видеокамеры - одно это может отпугнуть уличных бандитов.
ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним17:18, 29.03.2013#
Денег нет даже на установку телефона участковому. Позор, зато на переименование милиции в полицию выделили из бюджета, т. е. деньги налогоплательщиков(подумать страшно)-270 млрд. рублей. А что касается нехватки участковых, то выход очень простой-сократить начальствующий состав и направить его на долности участковых
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Аня17:51, 29.03.2013#
Участковые всегда получали квартиры или деньги на квартиры в течении года службы , а по-новому закону в течении 6-ти месяцев и посмотрите на каких машинах они ездят"несчастные участковые", все на джипах. . . Вся ихняя работа , это документы заполнять , для собственной отчётности . . .
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Аноним18:28, 30.03.2013#
Если так хорошо быть участковым, идите поработайте и будут у вас джипы, квартиры, зарплата о которой на заводах мечтают. Сидеть и пиз-ть это легко, а ты иди с дегенератами, нарколыгами и просто бичвой пообщайся. Понравиться? Не хочу быть участковым за 50 тыс, хочу быть губернатором или депутатом!
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Псевдоним20:25, 30.03.2013#
Не знаю где Участковые бедствуют , а у нас ездит на сурфе 2007 года за 1150000 узбеки фрукта овоща во дворе продают стоянка возле дома несанкционированая прямо под его окном , после 18 00 проезд под одну машину говорят они прямо в окошко денежки носят ему . . . . . .
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апоЖ01:39, 01.04.2013#
ППС , единственные из всей полиции , кто реально работает . . . И именно они меньше всех получают зарплату и премии, но больше всех получают пи-дюлей, начиная начальством и заканчивая "милыми" гражданами. . Многие из них бомжи, в съёмных квартирах живут и без выхожных пашут. . .
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не надо пиз-ть!!!!! только участковые получают квартиры. . . а машины у каждого есть и не по одной. . . да и зарплата. . . . такая что люди на заводах только мечтают. . . а толку от этих участковых ни какого. . они только свои дела решают, в рабочее время!!поэтому и невозможно их найти