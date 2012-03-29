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В Приморье воду будут обрабатывать ультрафиолетом

29 Марта 2012, 10:20 | Владивосток

ПРИМОРЬЕ, 29 марта, ZRPRESS. На НФС в посёлке Штыково завершаются пуско-наладочные работы на установке ультрафиолетового обеззараживания воды. Здесь будет обеззараживаться вода, поступающая с Артёмовского водохранилища – основного источника, обеспечивающего водой Владивосток и Артём. Аналогичные установки уже работают на Богатинском и Пионерском гидроузлах. Таким образом, уже в ближайшие дни вся вода, подаваемая потребителям, будет обрабатываться ультрафиолетом.

Качество и безопасность воды, подаваемой потребителям – приоритет для специалистов «Приморского водоканала». В процессе водоподготовки предприятие активно использует современные технологии, направляя значительные средства на модернизацию.

Ультрафиолетовое обеззараживание – современный метод, позволяющий эффективно избавлять воду от всех без исключения микроорганизмов. Технология разработана российской компанией «ЛИТ», она же и производит необходимое оборудование. Вода подаётся в машину, где работают мощные ультрафиолетовые лампы и в течение нескольких минут полностью обеззараживается. Всего на НФС в Штыково работает 5 таких машин (одна – резервная), в каждой из которых – 216 ламп. Ежесуточно они способны обработать 220 тысяч кубометров воды.

Ультрафиолет не имеет пролонгированного действия, а потому применяется в сочетании с хлорированием. Важно, что предварительно обеззараженная ультрафиолетом вода требует меньшего количества обеззараживающих веществ и в ней не образуются хлорорганические соединения. Кроме того, КГУП «Приморский водоканал» реализует программу поэтапного отказа от использования жидкого хлора. Вместо него используется безопасный и нетоксичный гипохлорит натрия. Эта технология уже работает на Богатинском гидроузле и на насосной станции IV подъёма «Горностай». Началось проектирование электролизной установки на Пионерском гидроузле, а завершится проект строительством установки по производству гипохлорита натрия на НФС в Штыково.

«Золотой Рог».

Автор: КГУП "Приморский водоканал"
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