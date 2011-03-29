«Единая Россия» нашла радиацию в сердце Владивостока

Партия власти, взявшись успокоить приморцев, волнующихся по поводу возможного повышения радиационного фона в связи с событиями на АЭС в Японии, предприняла акцию по «народному радиационному контролю».

Успокоить не вышло. Все было хорошо, пока активисты бродили по центральной площади города. Но по мере приближения к памятнику Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке дозиметр начинал показывать, что уровень радиации увеличивается. У центральной скульптуры комплекса он достигал максимума и показывал уже 70 микрорентген в час, что более чем в два раза превышает норму. Кстати, при обследовании памятника Ленину на Привокзальной площади – любимого места митингов местных коммунистов - превышения радиационного фона выявлено не было, отмечает Primamedia.ru.

Памятник Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке торжественно открыт на центральной площади Владивостока 29 апреля 1961 года. Автор монумента - московский скульптор Алексей ТЕНЕТА. Мраморная площадка, на которой располагается памятник, - излюбленное место тинейджеров для катания на скейтах, во время праздничных мероприятий используется в качестве трибуны для руководителей города и края, а также почетных гостей.