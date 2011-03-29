Материк с островом Русский соединит электрокабель

Магистральные электрические сети (МЭС) Востока – приступили к прокладке на острове Русский подземного кабеля линии электропередачи 220 кВ Зеленый Угол – Русская.

С учетом городской застройки по материковой и островной территории краевого центра Приморья линия электропередачи пройдет в кабельном исполнении с воздушной вставкой. Материковую часть с островом соединит кабель, проложенный по дну пролива Босфор Восточный. Всего на острове от кабельного терминала, находящегося в прибрежной зоне, до строящейся подстанции 220 кВ Русская, будет уложено 2 км кабеля. Одновременно ведутся работы по прокладке кабеля и на материковой части.