Пасха наступит 15 апреля

Для православных россиян наступило время Великого поста, в течение которого христиане отдают предпочтение духовной жизни, готовясь к встрече праздника Воскресения Христова.

Это самый строгий и долгий пост. Из-за того что он длится сорок дней, его называют Четыредесятницей. Великий пост - это особое время, когда на людей, хоть «грешных и слабых, но желающих жить по закону Божию, исповедующих свой грех, изливается Божественная благодать», сказал патриарх КИРИЛЛ в Прощеное воскресенье.

Митрополит Владивостокский и Приморский ВЕНИАМИН благословил всех прихожан приморской митрополии на Великий пост, совершив чин прощения в Покровском кафедральном соборе.

"Золотой Рог".