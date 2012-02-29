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Строительство ДВФУ завершится 30 июня
Дату обозначил заместитель директора Дальневосточного филиала компании «Крокус» Ярослав ВОСКРЕСЕНСКИЙ. Чуть ранее о том, что стыковка моста через пролив Босфор Восточный намечена на 31 марта, заявил полпред в ДФО Виктор ИШАЕВ.
- Закончить все работы должны были в конце декабря, однако план строительства кампуса университета был расширен. Это заставило перенести дату на более поздний срок, - рассказал Ярослав Воскресенский в интервью ИА Primorye.24. Виктор Ишаев назвал дату в докладе премьер-министру Владимиру ПУТИНУ. В эти же дни глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ на одной из радиостанций заверял горожан в том, что «ни один объект саммита АТЭС не выпадет из обоймы, все они будут сданы в срок».
- Сроки нарушены, потому что нам добавили новые объекты – новые корпуса, новые общежития. Сроки, соответственно, перенеслись на июнь. Сейчас завершается строительство пожарного депо, заложен фундамент и смонтированы металлоконструкции на лабораторном корпусе, - поделился Ярослав Воскресенский.
Пожарное депо рассчитано на 8 машин. Обслуживать они будут не только корпуса ДВФУ, но и ближайшие населенные пункты. Пожарное депо представляет собой целый комплекс расположенных рядом зданий: гостиница для пожарных, где возможно жить семьями, тренажерный зал и административное здание.
Дальневосточный федеральный университет уже готов на 90%. Корпуса построены, дороги между зданиями проложены, коммуникации подведены. Дело осталось за малым – завершить отделочные работы, смонтировать мебель, подготовить окончательно кампус к заселению: вывезти строительный мусор, оформить газоны и облагородить территорию.
Впрочем, утверждать, что летом-осенью 2012 года закончится строительство ДВФУ рано, в правительстве уже идут разговоры о второй очереди вуза. А это ровно столько же, сколько уже создано, поделился возможными планами Ярослав Воскресенский.
- Сейчас ведутся разговоры на уровне правительства. В основном все обсуждается с ректором ДВФУ Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ. Вот его им будет не хватать, то и построим. Пока говорят о дополнительных корпусах, общежитиях, спортивном комплексе и даже о музеях.
Юрий РОГОВ, "Золотой Рог".
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