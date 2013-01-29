Почетный консул РФ в Малайзии считает ДВФУ феноменом российского образования

Почетный консул РФ в Малайзии Тэо Сенг Ли посетил Дальневосточный федеральный университет в рамках своего визита во Владивосток по поводу Азиатско-Тихоокеанского форума.

Департамент общественных связей ДВФУ незамедлительно воспользовался возможностью пообщаться с консулом лично и задать вопросы об образовании в России и в Малайзии.

– В Малайзии образование – это очень большой бизнес, в который вкладывается много денег, – рассказал консул. – Сразу хочу сказать, что России очень трудно конкурировать с западными странами, такими, как Америка, Великобритания, Австралия. Их реклама в Малайзии очень агрессивна, они вкладывают в рекламу огромные средства. Кроме этого, агенты университетов этих стран в Малайзии получают хорошую прибыль за привлечение абитуриентов. Для агента главной мотивацией являются деньги, качество образования их беспокоит меньше. В этом вся проблема. И я думаю, что одним из эффектов Азиатско-Тихоокеанского форума во Владивостоке будет являться бесплатная реклама Дальневосточного Федерального университета. Вообще стоимость – это неправильный критерий выбора вуза. В России обучение дешевле, но я говорю студентам, что оно и лучше. Те, кто едет учиться в Америку или Англию, на самом деле учатся в университетах третьего ранга. И все, что есть у выпускников – документ, а не знания. Я же ориентируюсь на самые лучшие российские университеты, и, по моему мнению, ДВФУ – один из таковых.

Малазийский консул также рассказал, что сенаторы его страны помогут на начальном этапе тем, что дадут рекомендации о ДВФУ исполнительной власти Малайзии. После этого Департамент государственных услуг и одно из ведущих правительственных агентств MARA обеспечат финансирование обучения малазийцев в России. Что касается самого консула, то он подтвердил свою заинтересованность в том, чтобы студенты, спонсируемые правительством, приезжали обучаться в ДВФУ.

– Когда это произойдет, частные студенты, те, кто сам оплачивает свое обучение, тоже будут выбирать Владивосток для обучения, – уверен г-н Тэо Сенг Ли. – Потенциальтных студентов могут интересовать нефтегазовое дело, горное дело, биотехнология, кораблестроение, океанотехника, экономика, менеджмент. У ДВФУ есть очень интересные двухдипломные программы совместно с американским университетом Мэриленд, которым мы уделяем особый интерес. Я надеюсь, что уже в этом году мы отправим студентов на экономические программы, сообщает пресс-служба ДВФУ.

Почетный консул Малайзии считает, что ДВФУ – это феномен:

– Он не похож на другие российские университеты. Миссия вашего университета – развитие конкурентоспособных человеческих ресурсов. Вы рассматриваете обучение как процесс, который может продолжаться всю жизнь. Сегодня ДВФУ пытается вернуть своих выпускников для повышения квалификации или для получения новой, и это потрясающая возможность для них. Наконец, он является центром инноваций, новых идей, исследований. Это автоматически делает ДВФУ передовым вузом. Вот, что я говорю людям в Малайзии о вашем университете.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.