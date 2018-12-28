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Экс-мэр Владивостока опубликовал в соцсетях крик души

28 Декабря 2018, 14:00 | Владивосток

«Уже отняли у меня 2,5 года жизни; отняли нас у наших детей, семей, нанесли ущерб репутации… И всё это ещё не закончилось…»

Экс-мэра Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал в социальных сетях очередной пост. На этот раз текст выглядит как настоящий крик души.

«В своём прошлом посте я написал, что обвинители занимаются абсурдом. Я неправильное определение дал всему этому. Абсурд ни к чему не ведёт. А то, чем занимаются эти люди, имеет последствия. Уже отняли у меня, моего брата и Андрея Лушникова 2,5 года жизни; отняли нас у наших детей, семей, нанесли ущерб репутации, заставили наших родных и близких пережить такие чудовищные обвинения, не говоря уже о нас. И всё это ещё не закончилось… Но главное - они ведут к тому, чтобы осудить, обвинив в том, чего не было.

А в процессе ни один свидетель, включая засекреченного свидетеля обвинения Аллу Шварц, не дал показания против нас или рассказал сведения, подтверждающие обвинения. Повторюсь: ни одного доказательства, подтверждающего обвинения. Всё, как говорится, «на голубом глазу», игнорируя очевидные вещи и правду…».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: адвокат  уголовный кодекс  мэр  соцсети  прокурор  статья  Пушкарёв 



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Комментарии

  • у ј14:34, 28.12.2018#

    у таких . . лядей как ты и тебе подобных в думе края и города вместе с путькиным надо все отнимать и в шахты на работу

  • Прокурор14:35, 28.12.2018#

    Неужели он не понимает, что чем больше он будет недоволен тем больше он будет сидеть, а считает наверное себя умным, а на самом деле тупень тупнем раз этого не понимает.

  • РџСЂРѕРєСѓСЂРѕСЂ14:43, 28.12.2018#

    Именно так и считает, что все кругом дураки а он самый умный. Хочет выйти из тюрьмы народным героем за что и будет сгноен в этой самой тюрьме.

  • Прокурор14:35, 28.12.2018#

    Неужели он не понимает, что чем больше он будет недоволен тем больше он будет сидеть, а считает наверное себя умным, а на самом деле тупень тупнем раз этого не понимает.

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