Экс-мэр Владивостока опубликовал в соцсетях крик души

«Уже отняли у меня 2,5 года жизни; отняли нас у наших детей, семей, нанесли ущерб репутации… И всё это ещё не закончилось…»

Экс-мэра Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал в социальных сетях очередной пост. На этот раз текст выглядит как настоящий крик души.

«В своём прошлом посте я написал, что обвинители занимаются абсурдом. Я неправильное определение дал всему этому. Абсурд ни к чему не ведёт. А то, чем занимаются эти люди, имеет последствия. Уже отняли у меня, моего брата и Андрея Лушникова 2,5 года жизни; отняли нас у наших детей, семей, нанесли ущерб репутации, заставили наших родных и близких пережить такие чудовищные обвинения, не говоря уже о нас. И всё это ещё не закончилось… Но главное - они ведут к тому, чтобы осудить, обвинив в том, чего не было.

А в процессе ни один свидетель, включая засекреченного свидетеля обвинения Аллу Шварц, не дал показания против нас или рассказал сведения, подтверждающие обвинения. Повторюсь: ни одного доказательства, подтверждающего обвинения. Всё, как говорится, «на голубом глазу», игнорируя очевидные вещи и правду…».