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Владивосток оказался на самом дне важного рейтинга
Его обогнала даже столица Дагестана
В России опубликован рейтинг городских округов, основанный на произошедших там событиях. В расчёт были взяты не только объективные показатели роста, но и факты увольнения чиновников и коррупционные дела, сообщает газета «Золотой Рог».
Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) составило рейтинг городов с наиболее эффективной системой управления. При создании этого рейтинга учитывались политико-управленческая и социально-экономическая ситуации в городских округах. При этом города федерального значения — Москва, Санкт-Петербург и Севастополь — в список включены не были, пишет сайт «Царьград».
Возглавила рейтинг Тюмень. Следом идут Казань, Салехард, Ростов-на-Дону и Ханты-Мансийск. Новоиспеченную столицу Дальнего Востока обогнал даже административный центр Дагестана. Аутсайдерами списка оказались Махачкала и Владивосток — 90-е и 91-е места соответственно.
Причиной такого «падения» столицы Дагестана эксперты назвали коррупционный скандал с мэром города Абусупьяном Гасановым, который был задержан правоохранительными органами по подозрению в превышении должностных полномочий. Какие ещё факторы, кроме задержания мэра, могли повлиять на «сползание» Махачкалы с 90-го места в апреле уходящего года на 91-е, не сообщается.
Авторы серьёзных рейтингов обычно раскрывают методологию — публикуют её вместе со своими статистическими данными. В нынешней выкладке о методологии ничего не сказано. И потому не совсем понятно, на основании чего были сделаны выводы: по объективным показателям или на основе опроса экспертов. В таких опросниках обычно исследуется эффективность исполнения решений руководства страны, оценивается степень успешности взаимодействия руководителей города с региональной элитой, кадровая политика и компетентность административного аппарата. Напротив каждого параметра ставится балл от 1 до 10. Кроме того, эксперты письменно обосновывают свою оценку.
Бывает и третий вариант: эксперты дают какое-то объяснение решениям. Но в случае с городами это вряд ли возможно, потому что это объяснение потянет на том "Войны и мира". Когда дело касается рейтинга кавказских регионов, то для меня, например, это очень трудная задача, — прокомментировал рейтинг политолог, руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.
«Рейтинги городов и регионов Северного Кавказа — это всегда вопрос, — продолжил Журавлёв. — Та же Махачкала имеет великолепные спортивные учреждения, но медицина там на очень среднем уровне. По какому из параметров я должен цифру ставить? Среднюю по больнице?».
Интересно, что ещё в апреле уходящего года Махачкала занимала 90-е место, а Владивосток — 83-е. И если столица Дагестана «пострадала» из-за своего мэра, то «падение» Владивостока объясняется совсем уж странно: тем, что за два с лишним года, с 2016-го, после отставки обвинённого в получении взятки мэра Игоря Пушкарёва в городе не сложилась административная команда, которая смогла бы эффективно руководить городом. Специалисты АПЭК указали на то, что в городе ими были замечены крайне низкий уровень муниципальных инвестиций и слабая работа чиновников в сфере улучшения жилищных условий.
Что конкретно повлияло на «перескок» Владивостока на целых семь пунктов вниз в течение шести месяцев — накопительный эффект или то, что у авторов рейтинга за два года не осталось больше сил терпеть происходящее в городе и идти навстречу новой команде, — неизвестно.
«Не знаю, за что Владивосток так... А что касается Махачкалы, то я прекрасно понимаю, что развитие города требует ещё ох каких усилий. Транспортная составляющая, медицина и спорт. Но развитие ЖКХ — самая больная тема, по которой вообще очень несложно отвечать, в девяноста случаев из ста это ситуация с коммунальным хозяйством, — говорит Дмитрий Журавлёв. — А ведь оценка эффективности управления определяется не состоянием, а динамикой состояния. Но если ввести ещё и этот параметр, то при подсчёте рейтинга авторы "повесятся"».
В нынешнем рейтинге свои позиции улучшили Тамбов, Омск, Волгоград, Нижний Новгород, Архангельск, Кемерово и Ижевск. В прошлый раз слабые позиции Кемерова объяснили пожаром в ТРЦ «Зимняя вишня», провалами в политической, хозяйственной сферах и всплеском протестных настроений в городе, а Ижевска — сменой власти. Именно за счёт этого город поднялся в списке.
Рейтинги городов, эффективности администраций — важное и нужное дело. Но оно требует серьёзного научного подхода, а не набора механических оценок, которые сводят всё воедино. Очень многое зависит от того, как поставлены вопросы и какие именно это вопросы. И странно, что такая уважаемая организация, как Агентство политических и экономических коммуникаций, в этот раз ограничилась столь странными комментариями.
Фото РИА "ПримаМедиа".
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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