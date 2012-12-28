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Аэроэкспресс в Приморье сбил двух человек, находившихся подшофэ
Скоростной электропоезд в районе станции Угловая сбил двух человек. Один из пострадавших скончался на месте происшествия. Второй был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.
По информации Владивостокского линейного управления МВД на транспорте. мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.
Машинист поезда, заметив людей идущих по рельсам людей, подавал гудки, а также применил экстренное торможение. Однако тормозной путь электропоезда составляет 700 метров, аэроэкспресс не успел остановиться.
Выживший пострадавший после оказания первой медицинской помощи самовольно ушел из больницы. В данный момент его ищет полиция.
Владивостокское ЛУ МВД на транспорте проводит проверку по факту гибели человека.
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".
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