Аэроэкспресс в Приморье сбил двух человек, находившихся подшофэ

Скоростной электропоезд в районе станции Угловая сбил двух человек. Один из пострадавших скончался на месте происшествия. Второй был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

По информации Владивостокского линейного управления МВД на транспорте. мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

Машинист поезда, заметив людей идущих по рельсам людей, подавал гудки, а также применил экстренное торможение. Однако тормозной путь электропоезда составляет 700 метров, аэроэкспресс не успел остановиться.

Выживший пострадавший после оказания первой медицинской помощи самовольно ушел из больницы. В данный момент его ищет полиция.

Владивостокское ЛУ МВД на транспорте проводит проверку по факту гибели человека.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".