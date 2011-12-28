Надежды на новый год

Кто о чем, а я – о надеждах. Не о последних умирающих, а о вечных – наших земных компасах. От роддома – до вечного блаженства. Ну, бывает, что надежды немного нас подводят. Скажем, минувший год в чем-то их оправдал, в чем-то разуверил, а то и просто стырил некоторые из них … Но куда ни кинь взор - впереди брезжит полярным сиянием скорое блестящее будущее и киношное прекрасное далеко обещают нам в яви.

В одном убежден: считать, что все хорошее уже было в нашем прошлом и безвозвратно ушло, нельзя. Там, за спиной, та еще каша: полные героизма кровавые войны, споры на кухне под селедочку, комсомольский задор в тайге, вкусные мясные пирожки и пр. Впереди - не менее, надеюсь, приятные сюрпризы.

Велика ли беда, если не оправдали надежд один год или даже двадцать лет? Впереди всегда будет следующий Новый год, на который без проблем можно переложить все то, чего мы не дождались от прежних. Не оправдает и этот? Перенесем надежды на следующий, более многообещающий...

Я почти беззаветно, как в Деда Мороза (роль которого играю для домашних сам) верю в то, что у нас вот-вот наступит та самая сказка, которую мы днями и ночами слышим по радио, смотрим по телевизору, читаем в предвыборных листовках. В жизни всегда есть шанс на чудо.

Например, жила-была печаль у старика со старухой: век провековали, а детей аист не принес… Вышли на двор, тряхнули стариной – слепили Снегурку. Мало этого – двойная радость! Колол дед дрова да отрубил палец. Вот вам и Мальчик с пальчик! То-то хорошо! Побежали ставить в очередь на детский садик… И что может затмить этакую радость: 18-тысячное место в очереди, закрытый мост, рухнувший подъезд или цены на продукты?! Так себе – мелкие огорчения… Главное – не терять надежд, находить новые, лелеять их, купаться в них как в лечебных грязях. И тогда повезет не меньше, чем старику со старухой.

Время от времени, перебирая в голове свои надежды, я прихожу к выводу, что все они ничуть не потеряны. Некоторые даже сбылись, а большей частью остаются на «скамейке запасных», то есть, бодренькие – живее всех живых. Есть над чем работать, куда бежать, с кем посидеть за душевным разговором, кому сказать все, что о нем думаю…

Но Новый год – новые надежды! На нового президента, на саммит АТЭС, на инвесторов, которые пойдут валом, на хорошую погоду, на грамоту от профсоюза, на то, что все будет хорошо, и пр. Но самая главная надежда – на людей. Например, все внезапно станут добрее, бросят вредные привычки, заменят грубые слова на ласковые, начнут работать, а не делать вид, займутся спортом и искусствами, станут ярче, лучше, выше. В конце концов, поумнеют!

На этом мой дух перехватывает: не фантастика ли?! И все же хочется верить, что все это будет.

Особенно мне приятно, когда считают, что и я тоже все еще «подаю надежды». То есть имеется во мне что-то, что позволяет людям на меня положиться в достижении хотя бы чего-нибудь. Притом что время мое уже отщелкивает полтинник. И ведь много тех, кому я эти надежды подаю!

Полиционер надеется, что поймает во мне преступника и за это получит именной пистолет от генерала, налоговый инспектор – что найдет во мне десять рублей недоимки за прошлые налоги, редактор – что я когда-нибудь напишу такой материал, из-за которого еще не читающие нашу газету, а потому неактивные люди, внезапно полюбят ее и станут нашими почитателями, моя семья – что ей от меня достанется больше, чем одна только зарплата, а всякие продавцы услуг и товаров – что я не донесу эту зарплату в семью, а всю, как есть, спущу им на что попало…

Ну, не совсем правильные это надежды, и, наверное, хорошо, что не все они должны сбываться. Потому что все подаваемые надежды физически оправдать невозможно. Ну, не джинн я, не волшебник. Зато есть к чему стремиться, за что бороться, от кого требовать реализации наших надежд.

В конечном итоге высшее человеческое наслаждение достигается в тот момент, когда надежды сбываются – водружен флаг, найден клад, повышен удой, получена пятерка, сдан дом, выигран конкурс, завоевано сердце, и я вдруг ощущаю себя нужным и семье, и родной газете, и друзья, и даже президенту таким как есть.

Кстати, я до сих пор «другой такой страны не знаю» (может быть, в силу узости кругозора), в которой потенциал вполне реальных надежд хотя бы на мизер превышал имеющийся в России. Пусть у других больше населения и прав, толще кошельки и надежнее экономики, увереннее в себе и практичнее люди… Но надежд – больше у нас!

Чтобы этот потенциал надежд у нас почаще раскрывался, – еще одна моя новогодняя надежда. Поскольку одного потенциала для счастья мало - за сбычу надежд!

Виктор КУДИНОВ, «Золотой Рог».