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В одной из самых громких «кладбищенских» историй Владивостока поставлена точка
ВЛАДИВОСТОК, 26 декабря, ZRPRESS. Администрация Владивостока заявила о намерении вместо многоэтажного дома на ул. Овчинникова, 18а в районе Моргородка разбить мемориальный парк.
Как известно, строительство дома было приостановлено в связи с протестами общественности, которой стало известно, что при устройстве котлована под это здание строители ЗАО «ДВСК» наткнулись на массовое захоронение людей времен ГУЛАГА. Попытки тайно вывезти останки со стройплощадки не удались, и история получила широкую огласку.
Известно, что администрация Владивостока еще в апреле 2001 г. согласовала этот участок земли под строительство многоэтажного дома, а в 2003 г. застройщику был предоставлен участок площадью около 8300 метров. Соответствующее постановление подписал бывший глава администрации Юрий КОПЫЛОВ. В 2004 году ЗАО «Дальневосточная строительная компания» начала строить дом, но затем, ввиду вскрывшегося захоронения, была вынуждена подчиниться судебному решению о приостановке строительства. При этом в долевое строительство дома уже вошли со своими средствами частные инвесторы, то есть дольщики. Долгие судебные разбирательства оказались не в пользу компании и инвесторов, которые предпринимали отчаянные усилия по возобновлению строительства.
Действительно ли в одной из самых громких «кладбищенских» историй Владивостока поставлена точка – покажет время.
Виктор КУДИНОВ, "Золотой Рог" - ZRpress.ru.
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