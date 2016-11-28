Чиновники Минвостокразвития бегут с острова Русский

По сведениям которыми располагает деловая газета «Золотой Рог», в скором времени офис Министерства РФ по развитию Дальнего Востока, расположенное ныне в кампусе ДВФУ на острове Русском по адресу п. Аякс д.10, Кампус ДВФУ, Корпус А, ур. 11, собирается переехать в самый центр Владивостока. А именно в респектабельный офсный центр «Фрэш Плаза».

По информации, которая доходит из коридоров власти, главной причиной переезда может стать недовольство чиновниками отдаленностью от центра города. «Люди просто устали от бесконечных поездок на остров и обратно», - сообщил газете источник в органах власти.

Напомним, что офисный центр «Фрэш Плаза» уже фигурировала, как место возможного размещения подразделения Минвостокразвития. Весной 2014 года, когда министерство только определялось с местом базирования своего подразделения во Владивостоке, и был объявлен соответствующий тендер, именно «Фрэш Плаза» виделась чиновникам, как наиболее вероятный кандидат на «победу». Между тем в условиях конкурса, озвученных чиновниками, было объявлено, что «контракт будет заключен с тем, кто предложит более низкую стоимость аренды офисных площадей».

По сведениям «Золотого Рога» сделке тогда помешало вмешательство неких «высших сил», которые и «порекомендовали» министерству обосноваться на далеком острове Русский в кампусе ДВФУ. Напомним, что об ускоренном развитии острова не раз говорил и Президент Владимир Путин.

Если переезд министерства в самый центр Владивостока состоится, то очень сложно представить, что это произошло только потому, что площади в чисто коммерческой структуре, коей является «Фрэш Плаза», упали настолько, что стали выигрывать конкуренцию у государственного кампуса ДВФУ, расположенного буквально у черта на куличках.

Пока в любом случае понятно, что дорожная ситуация в центре города от переезда десятков чиновников с авто явно не станет лучше.

Газета будет следить за развитием событий.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.