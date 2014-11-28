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Экстренное предупреждение от МЧС: Во Владивостоке ожидается разгул стихии

28 Ноября 2014, 18:04 | Владивосток

По данным Примгидромета ночью и днем 1 декабря на большей территории края (Арсеньевский, Артемовский, Владивостокский, Дальнегорский, Дальнереченский, Лесозаводский, Находкинский, Партизанский, Спасский, Уссурийский городские округа, ЗАТО г. Фокино и г. Большой Камень, Анучинский, Дальнереченский, Кавалеровский, Кировский, Красноармейский, Лазовский, Михайловский, Надеждинский, Октябрьский, Ольгинский, Партизанский, Пограничный, Пожарский, Спасский, Тернейский, Ханкайский, Хасанский, Хорольский, Черниговский, Чугуевский, Шкотовский, Яковлевский муниципальные районы) ожидаются сильные осадки (дождь со снегом, снег) с количеством 14-45 мм при дожде со снегом и 7-19 мм при снеге за 12 часов и менее.

Утром и днем 1 декабря местами ожидаются очень сильные осадки (более 50 мм при дожде и дожде со снегом, более 20 мм при снеге за 12 часов и менее), а так же ожидаются сильные гололедные явления.

Ночью 2 декабря ожидаются сильные осадки, местами очень сильные (снег, на побережье с дождем) сохранятся в центральных и восточных районах края, местами метель при ветре 13-18 м/с, на побережье с порывами до 27 м/с, гололедные явления.

Во Владивостоке 1 декабря ожидаются сильные осадки, ночью в виде дождя и мокрого снега с количеством 15-45 мм за 12 часов и менее при юго-восточном ветре 18-23 м/с, днем преимущественно в виде снега с количеством 7-15 мм за 12 часов и менее, метель при северном ветре 20-25м/с, гололедные явления, резкое понижение температуры воздуха до -6…-8 С.

В связи с прогнозируемым погодным явлением ожидается:

- увеличение количества ДТП на трассах местного и федерального (М–60) значения, затруднения в работе автотранспорта;

- аварии на ЛЭП, связанные с повреждением (обрывом, перехлест, обледенение) ЛЭП и линий связи, затруднениями в работе ремонтно-восстановительных бригад;

- нарушения в работе системы ЖКХ;

- завал слабо укрепленных, широкоформатных, высотных конструкций и крановых установок, ветровал деревьев на территории прибрежных районов;

- нарушение паромного и прибрежного сообщения;

- нарушения в работе авиации.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует населению воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: стихия  погода  прогноз  природа  приморье 



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