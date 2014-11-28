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Во Владивостоке организатор ОПГ приговорен к 7 с половиной годам колонии строго режима

28 Ноября 2014, 13:42 | Владивосток

10 ноября 2014 года вступил в законную силу приговор Ленинского районного суда г. Владивостока в отношении лидера организованной преступной группы, занимавшейся сбытом «синтетики» в краевом центре.

Безработный 24-летний молодой человек, житель Владивостока, в январе 2013 года создал организованную преступную группу из трех человек для совершения незаконного сбыта наркотических средств синтетического ряда с целью получения стабильного дохода.

Парень обладал хорошими организаторскими способностями. Он четко инструктировал всех участников ОПГ, определял их роли в процессе совместной преступной деятельности и контролировал каждое действие соучастников. Правила взаимоотношения и поведения участников организованной группы заключались в отработанной схеме сбыта наркотических средств и конспирации. Каждый из ее членов выполнял отведенную ему функцию: один оптом закупал «синтетику» для последующей розничной реализации, второй подыскивал клиентов, третий на автомобиле перевозил наркотики. Внутренняя дисциплина среди участников ОПГ заключалась в непрекословном подчинении лидеру.

10 месяцев торговцы «смертью» получали прибыль, распространяя наркотики в разных местах города, в том числе, возле одного из популярного среди владивостокской молодежи ночного клуба, а также около высшего учебного заведения. За это время оперативным сотрудникам приморского наркоконтроля удалось задокументировать преступную деятельность группы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий главаря задержали во Владивостоке. В ходе личного досмотра у него было обнаружено и изъято наркотическое средство синтетического ряда.

За совершенные преступные действия лидер ОПГ  приговорен к 7 с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
На решение суда не повлиял и тот факт, что молодой человек оказал помощь одной из средних школ города в строительстве спортзала.

Уголовные дела в отношении остальных членов преступной группы выделены в отдельное производство, ведется следствие.

ZRPRESS.RU, Владивосток.



 

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: преступления  наркотики  ОПГ  суд 



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