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Дальневосточные таможенники за опытом подготовки к саммиту АТЭС съездили на Гавайи
ВЛАДИВОСТОК, 28 ноября, ZRPRESS. Делегация Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) побывала в штате Гавайи с целью изучения опыта Таможенно-пограничной службы США по подготовке к саммиту АТЭС.
В состав делегации под руководством первого заместителя начальника ДВТУ по таможенному контролю Юрия Берштейна вошли начальник службы организации таможенного контроля ДВТУ Владимир Теремецкий, начальник Владивостокской таможни Виктор Холичев и начальник отделения таможенного сотрудничества ДВТУ Элла Грибова.
Дальневосточные таможенники посетили офис Таможенно-пограничной службы США в городе Гонолулу, где встретились с начальником регионального подразделения Брюсом Мёрли. Он сообщил, что на период подготовки и проведения саммита АТЭС вводятся повышенные меры безопасности. Перед проведением саммита АТЭС разработан общий план обеспечения безопасности мероприятия. Для подготовки к проведению саммита АТЭС создан координационный комитет из представителей разных ведомств, в состав которого входит и начальник Таможенно-пограничной службы г. Гонолулу. В рамках координационного комитета созданы подкомитеты, на уровне которых происходит детальная координация работы всех задействованных служб и агентств.
В преддверии саммита АТЭС с Таможенно-пограничной службой США активно взаимодействовали компании-перевозчики, федеральные министерства и ведомства, администрация штата Гавайи, Государственный департамент США, посольства иностранных государств.
В ходе обмена опытом работы дальневосточные таможенники узнали о том, что в США законодательно закреплена и развита система предварительного информирования о грузах и пассажирах. За непредоставление предварительной информации предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере $5000.
Действует автоматизированная система управления рисками.
В порту Гонолулу делегация Дальневосточного таможенного управления посетила центр службы охраны морских сообщений штата Гавайи.
На коммерческом складе российским таможенникам показали процесс досмотра товаров, перемещаемых в контейнерах. Досмотр одного контейнера с грузом занимает около 2 часов, при этом досматривается около 20% грузов, ещё около 20% отправляется на инспекционно-досмотровый комплекс. За недостоверное декларирование предусмотрена административная ответственность в виде штрафов. При этом сумма штрафа рассчитывается от суммы неуплаченных пошлин.
Конфискованный товар подлежит уничтожению, причем расходы по уничтожению возложены на импортера. Сотрудники Таможенно-пограничной службы контролируют процесс уничтожения. Как правило, получатели не обжалуют решения о конфискации.
Затем делегации ДВТУ была продемонстрирована работа мобильного инспекционно-досмотрового комплекса, а также показан подвижный пост радиационного контроля. Кроме этого делегация была ознакомлена с работой стационарных радиационных портальных мониторов на выездах из порта. Как отметили дальневосточные таможенники, и подход к работе, и сами устройства, применяемые в работе американской и российской таможенных служб, в целом схожи.
Российская делегация также посетила центр международных почтовых сообщений, где посмотрела организацию по таможенному оформлению корреспонденции.
В рамках визита делегация ДВТУ изучила работу кинологической службы. Перед проведением саммита АТЭС особое внимание уделяется предотвращению ввоза опасных и взрывчатых веществ, в том числе с помощью служебных собак. Служебные собаки специализируются на отдельных направлениях – выявление наркотических веществ, карантинных объектов, опасных и взрывчатых веществ.
Далее российская делегация посетила международный аэропорт Гонолулу, где была ознакомлена с процедурой оформления участников и гостей саммита АТЭС.
Дальневосточным таможенникам показали процедуру оформления авиапассажиров – паспортный контроль, проведение опроса на основе базы автоматизированной системы управления рисками ATS (Automated Targeting System) и сведений, заявленных в таможенной декларации. Поток пассажиров не разделяется на красный и зеленый коридоры. Каждый пассажир обязан заполнить пассажирскую таможенную декларацию.
В завершение визита делегация ДВТУ посетила выставочный центр штата Гавайи, где все организовано для встреч участников саммита АТЭС, в том числе на уровне министров, перед встречей на высшем уровне, сообщает отделение по связям с общественностью ДВТУ.
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