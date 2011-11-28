Эстафету молодежного саммита АТЭС-2011 в Гонолулу передадут Владивостоку в ДВФУ

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноября, ZRPRESS. 28 ноября состоится встреча с членами российской делегации, вернувшейся недавно из Гонолулу (США), где она принимала участие в молодежном саммите АТЭС-2011 и программе «Голоса будущего».

Делегаты расскажут о том, как были организованы мероприятия саммита и работа волонтеров, как можно принять участие в молодежном саммите АТЭС и образовательной программе «Голоса будущего» в рамках форума АТЭС-2012 во Владивостоке.

На встрече также будут присутствовать представители делегации Школы региональных и международных исследований ДВФУ, принимавшие участие в работе круглого стола «От АТЭС-2011 к АТЭС-2012: вызовы и возможности региональной безопасности и энергетического сотрудничества», который проходил практически одновременно с саммитом в Азиатско-Тихоокеанском центре изучения безопасности (Asia-Pacific Center for Security Studies).