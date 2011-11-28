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Закон об альтернативной службе могут пересмотреть
ВЛАДИВОСТОК, 28 ноября, ZRPRESS.Об этом первый зампред Правительства РФ Игорь Шувалов заявил на встрече со студентами и преподавательским составом Дальрыбвтуза, отвечая на вопрос о перспективах включения работы на судах рыбопромыслового флота в перечень альтернативных видов воинской службы.
- Справедливый вопрос, - заметил первый вице-премьер. - Мы с вашим ректором его обсуждали, я подниму этот вопрос в правительстве, дам соответствующие поручения. - Вместе с Министерством обороны и Министерством социального развития РФ мы обратимся еще раз к этому закону, чтобы расширить перечень оснований для альтернативной службы. Также посмотрим, как в отношении ваших конкретных студентов и курсантов его можно будет применить.
По мнению зампреда, перечень параметров, по которым можно выбрать для себя альтернативную службу, небольшой и они достаточно жесткие. Поэтому их необходимо пересмотреть.
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