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Журналистка "Золотого Рога" победила в "пенсионном" конкурсе
Конкурсная комиссия во главе с председателем правления Пенсионного фонда России Антоном Дроздовым подвела итоги второго ежегодного конкурса «Доверие» среди журналистов на освещение в СМИ социальной и пенсионной тематики в 2011 году. На конкурс, который проходил с 1 января по 31 октября 2011 года, поступило более 200 заявок от участников из 59 субъектов Российской Федерации.
Журналист приморского информагентства Vladnews.Ru Любовь Носова, журналист информагентства Vladnews.Ru заняла второе место в номинации «Потенциал регионального рынка пенсионных услуг», а экономический обозреватель газеты «Золотой Рог» Яна Мальцева стала третьей в номинации «НПФ как инструмент увеличения будущей пенсии».
Торжественная церемония награждения победителей Конкурса состоится 8 декабря 2011 года в Москве.
Инициатором конкурса является Пенсионный фонд Российской Федерации. Организатор конкурса – Фонд «Народная инициатива». Партнеры конкурса – Национальная ассоциация пенсионных фондов, Гильдии издателей периодической печати, НПФ «Благосостояние», НПФ «Ренессанс Жизнь и Пенсии», НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», НПФ «Промагрофонд», НПФ Сбербанк, НПФ «Норильский никель». Конкурс проводился при информационной поддержке: «Бигборд», Сити-ФМ, СМИ.ru, ПРАЙМ-ТАСС, Финмаркет, Радио России.
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