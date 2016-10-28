Красавица из Владивостока вошла в топ-15 на конкурсе Miss International 2016 в Токио

Алиса Маненок в свое время выступала за волейбольную команду из столицы Приморья

21-летняя уроженка Владивостока Алиса МАНЕНОК вошла в топ-15 участниц прошедшего в Токио международного конкурса красоты Miss International 2016. Пятнадцать девушек были отобраны в финал из 69 участниц. Войти в пятерку призеров россиянке не удалось, а победительницей в этом году стала представительница Филиппин Кайли ВЕРСОЗА.

В 2013 году Алиса завоевала звание Мисс Приморье, в 2015 году - Miss Beautiful Body и Первая вице-мисс Татарстан, первая вице-мисс на международном конкурсе красоты «Супермодель – 2016» в Индии.

В Токио национальный костюм Алисы Маненок напоминал наряд царевны из древнерусских сказок.

По словам Алисы, результаты ничуть не обескуражили ее. «Я конечно продолжу участвовать в конкурсах красоты, - сказала она. - Некоторые думают, что девочки гонятся за коронами, но это не так».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото из Instagram

