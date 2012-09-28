Университет Тоттори станет одним из главных партнеров Школы биомедицины и Медицинского центра ДВФУ

ВЛАДИВОСТОК, 28 сентября, ZRPRESS. Переговоры с директором исследовательского центра биотехнологий Тоттори господином Нанба Эйдзи состоялись в Дальневосточном федеральном университете.

Представители японской префектуры Тоттори – частые гости и давние партнеры Дальневосточного федерального университета. На этот раз ДВФУ посетил директор исследовательского центра биотехнологий Университета Тоттори профессор Нанба Эйдзи. Разговор пошел о возможном сотрудничестве наших университетов в медицинской сфере, поэтому в ДВФУ вместе с проректором по международным отношениям Андреем Бабко гостя встречали директор Школы биомедицины Юрий Хотимченко и его заместитель по научной и инновационной деятельности, руководитель проекта «Ядерная медицина» Александр Молочков.

Центр биотехнологий Университета Тоттори (больница при университете) работает как исследовательский и лечебный центр, а также выполняет образовательную функцию в деле подготовки будущих специалистов. Через больницу Университета Тоттори каждый день проходит порядка десяти тысяч человек. В ежегодном рейтинге больниц клиника Тоттори занимает первое место в западной Японии и восьмое по всей стране. Больница по праву гордится двумя характеристиками: высокотехнологичной специализированной медицинской помощью и отличными условиями для работы персонала.

Университет Тоттори – небольшой, но узкоспециализированный: там нет гуманитариев, а основное развитие получили химия, биология и медицина. Между больницей, университетом и различными факультетами существует тесная связь. Университет, например, занимается разработкой новейших камер для эндоскопов, стремясь к уменьшению их размеров и улучшению качества изображения с них. В медицинских лабораториях студенты проводят различные исследования. Кстати, буквально на днях в Тоттори проведут первую операцию по восстановлению молочной железы (воссоздав ее природную форму) у женщины, переболевшей раком. Господин Нанба Эйдзи рассказал, что в Японии очень сложно получить разрешение на проведение операций с использованием стволовых клеток, поэтому они гордятся тем, что первая такая операция пройдет именно в больнице Университета Тоттори.

Представители ДВФУ отметили, что принцип взаимодействия университета и клиники, который обрисовал зарубежный гость, они хотят реализовать в Медицинском центре Дальневосточного федерального университета.

– По опыту мы видим, что не бывает хороших университетов без медицинского факультета. По плану в ДВФУ должен был войти и Владивостокский государственный медицинский университет (ВГМУ), но это не реализовалось. Поэтому было принято решение создать Школу биомедицины, – рассказал Юрий Хотимченко. – Несмотря на то что Школа появляется с нуля и находится в самом начале своего пути, мы уже лицензировали программы «Медицинская биохимия», «Медицинская биофизика» и «Фармация» – в ближайшее время начнем набор студентов. Но самое важное для развития Школы – Медицинский центр – учреждение, которое курируется на высшем уровне, – подчеркнул Юрий Степанович.

ШБМ первая, хоть и самая молодая в вузе Школа, начала реализовывать главные проекты Программы развития ДВФУ: уже запущен проект по ядерной медицине, готовятся к запуску проекты по фармации и геномной медицине.

– Чтобы поднять медицину в России, нам нужны международные партнеры, поэтому мы рассчитываем на сотрудничество с Университетом Тоттори и его больницей как в образовании, так и в науке, – отметил Юрий Степанович.

Кроме того, на встрече гостям поступило очень интересное бизнес-предложение. Андрей Бабко пригласил клинику Университета Тоттори поучаствовать в конкурсе на управление Медицинским центром ДВФУ, сообщает пресс-служба ДВФУ.



– Мы хотим, чтобы это была зарубежная компания, у которой уже есть опыт менеджмента крупного лечебного заведения и которая, в то же время, сможет обучить наших людей всем нюансам технологии медицинского управления, – обратил внимание проректор.