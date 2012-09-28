Студенты ДВФУ отправляются на стажировку во Вьетнам

ВЛАДИВОСТОК, 28 сентября, ZRPRESS. Большая группа студентов кафедры Тихоокеанской Азии Дальневосточного федерального университета, изучающих вьетнамский язык, 30 сентября отправляется по межправительственному соглашению на годичную языковую стажировку в Ханойский университет (Вьетнам).

Как сообщил директор Вьетнамского культурно-образовательного центра, профессор кафедры Тихоокеанской Азии ДВФУ Александр Соколовский, там ребята будут совершенствовать свои знания в языковой среде под руководством вьетнамских преподавателей, слушать теоретические курсы и собирать материал для своих курсовых и дипломных работ.

Отметим, что для многих нынешних студентов, отправляющихся во Вьетнам, это уже вторая стажировка, предоставляемая с назначением достойной стипендии и хорошими бытовыми условиями. И еще одна важная деталь – квота, выделяемая вьетнамской стороной российским стажерам, в основном выполняется за счет ДВФУ, так как именно наш университет лидирует в России по количеству студентов, изучающих вьетнамский язык, сообщает пресс-служба ДВФУ.