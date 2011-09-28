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Во Владивостоке объекты саммита АТЭС вступают в строй
Успешно сдаются один за другим объекты, возводимые к саммиту АТЭС-2012. На днях в торжественной обстановке – при участии губернатора Приморского края Сергея ДАРЬКИНА – состоялось открытие подъездной автомобильной дороги к международному терминалу аэропорта Кневичи. Современная дорога обеспечит скоростное и бесперебойное движение в условиях полной безопасности и соединит международный пассажирский терминал аэропорта с автомобильной трассой Владивосток – Находка – Порт Восточный.
Субподрядчиком по выполнению строительных работ выступала Группа компаний «RDS», которая осуществила основной объем работ по реализации данного проекта.
Завершенный участок включает в себя подъездную дорогу и транспортную развязку с двухпролетным путепроводом. Дорожная одежда состоит из цементно-бетонного покрытия. Наряду с устройством земляного полотна и дорожной одежды проделан серьезный объем работ по переустройству инженерных коммуникаций и обустройству: барьерного ограждения, установке дорожных знаков, современного освещения и т.д. Работы выполнены в срок, с надлежащим качеством, которое обеспечит комфортный и безопасный проезд.
Также в начале сентября были введены в строй очистные сооружения Центрального планировочного района Владивостока. На символическую кнопку нажали первый заместитель председателя правительства России Игорь ШУВАЛОВ и губернатор Приморья Сергей Дарькин, запустив в эксплуатацию еще один объект саммита АТЭС-2012.
Это первые очистные сооружения, которые начали работать во Владивостоке. Они будут перерабатывать стоки с Эгершельда, центра города, Первой Речки, проспекта Столетия, Второй Речки. Также к ним будет подключен жилой комплекс «Снеговая падь».
Группа компаний RDS может по праву гордиться участием в столь значимом для города проекте. Это один из приоритетных проектов в рамках подготовки столицы Приморья к саммиту АТЭС.
Событие, без преувеличения, историческое: в городе вступили в строй первые со дня его основания очистные сооружения, и сточные воды наконец-то перестанут загрязнять Амурский и Уссурийский заливы. Участие в строительстве объектов такого уровня - это участие в создании нового Владивостока.
По оценке экспертов, эти сооружения являются самыми современными в стране. Сегодня на завершающем этапе находится и строительство очистных сооружений Южного планировочного района.
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