Владивосток как финансовый центр АТР: декларация намерений

Председатель Некоммерческого партнерства «Лига финансовых институтов» Александр ИВАШКИН считает, что у Владивостока есть реальный шанс сделать из дальневосточного форпоста второй Сингапур. (См. «ЗР» №58, 30.08.2011).

«Но идея не так уж и нова», - заметил в беседе с корреспондентом «ЗР» ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, кандидат экономических наук Юрий АВДЕЕВ:

- Эта идея прописана в Стратегии развития Дальнего Востока и Забайкалья до 2025 года в подпрограмме «Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР». И идея наполняется неким содержанием, если иметь в виду внимание к региону и Владивостоку, в частности, со стороны правительства РФ и заявлений ряда инвесторов и политиков, как российских, так и из стран АТР. И вообще те, кто стремятся сделать Владивосток финансовым центром, ориентированы на то, что у города есть потенциальные возможности таковым быть. (Губернатор ДАРЬКИН на Тихоокеанском экономическом конгрессе привел такие данные: «В часовой доступности от Владивостока живут 416 млн человек! На этой же территории производится почти 10% мирового валового продукта. В часовой доступности от Москвы – около 100 млн человек». - Прим. «ЗР»). Но, к сожалению, эти возможности перечеркиваются нашими реалиями. И с этой точки зрения объективных оснований для развертывания здесь финансового центра я не вижу.

- Какие реалии нам мешают?

- Вы можете назвать, сколько во Владивостоке работает иностранных банков?.. Вот и я могу пожать плечами. Сколько здесь инорегиональных российских банков?.. Так что сами по себе мы в финансовом плане представляем весьма небольшой интерес.

- Но цель записана в Стратегии…

- Да, записана. Медленно Владивосток позиционируется как восточная столица России. Сюда подтягивается несколько столичных функций, в частности, в отношениях с АТР, подтягиваются даже штаб-квартиры крупнейших компаний. Но те, кто здесь живет, видят обратный процесс: где находятся штаб-квартиры Дальневосточного и Приморского морских пароходств? В Москве.

- Что-то может принципиально повернуть вектор в сторону Владивостока?

- Может, если мы не ограничимся только строительством того, что сейчас в краевом центре строится. По большому счету, происходящему сейчас во Владивостоке больше подходит термин «освоение бюджетных средств»: инфраструктура создается, а люди все равно отсюда уезжают. И этот диссонанс - серьезный индикатор, свидетельствующий о том, что не все благополучно в нашем королевстве.

- Так этим вопросом задался и премьер-министр в последний визит во Владивосток. Объекты саммита – отличная вещь, но что и кто с ними будет делать дальше?

- Думаю, премьер еще не успел прочитать подготовленный нами по заказу администрации краевого центра «План социально-экономического развития Владивостока до 2020 года», в котором расписаны два десятка крупных проектов. Например, подготовка к ЭКСПО-2020 на территории острова Русский, проведение во Владивостоке в 2013 году саммита ШОС и множество других проектов, связанных с развитием ДВФУ и вузовской сети в АТР, политических, культурных событий. Вот когда все это начнет здесь клубиться, тогда можно говорить о финансовом центре. Словом, потенциально есть множество оснований, чтобы сделать Владивосток финансовым центром, нужно только делать шаги в этом направлении более уверенно.

- А что первично - «клубление», как вы выразились, или впереди «клубка» должны бежать финансовые институты?

- Деньги придут, когда здесь будет жизнь, а не декларации намерений эту жизнь организовать. Вот в Стратегии развития Владивостока записана цель сделать его туристическим центром. Представьте себе, что в город в год приезжает 3 млн туристов! Они не везут с собой в чемоданах наличные, они едут с карточками. А наши банки какое количество банковских инструментов могут предложить? Как минимум из 5 тыс. различных видов финансовых услуг мы владеем сотней, а то и меньше.

- То есть в принципе идея о финансовом центре не так уж нереальна?

- Да сама идея напрашивается! Даже предпосылки есть! Например, о выгодном экономико-географическом положении Владивостока я слышу на протяжении лет 30. Но декларациями все и заканчивается. Даже это преимущество здесь практически не реализуется.

Вы задали вопрос, что первично…Вряд ли можно говорить об очередности, процесс должен идти параллельно. Вот было бы замечательно, если бы в дни саммита АТЭС -2012 из уст президента прозвучало примерно такое заявление: «Владивосток становится восточной столицей России. И те финансовые ресурсы, что мы здесь заложили за последние три года, использованы эффективно, и мы продолжаем в увеличивающихся масштабах вкладывать в город и бюджетные деньги, и привлекать инвестиции извне». Это был бы замечательный сигнал и банковской сфере, и бизнесу.