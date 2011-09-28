Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Владивосток как финансовый центр АТР: декларация намерений
Председатель Некоммерческого партнерства «Лига финансовых институтов» Александр ИВАШКИН считает, что у Владивостока есть реальный шанс сделать из дальневосточного форпоста второй Сингапур. (См. «ЗР» №58, 30.08.2011).
«Но идея не так уж и нова», - заметил в беседе с корреспондентом «ЗР» ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, кандидат экономических наук Юрий АВДЕЕВ:
- Эта идея прописана в Стратегии развития Дальнего Востока и Забайкалья до 2025 года в подпрограмме «Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР». И идея наполняется неким содержанием, если иметь в виду внимание к региону и Владивостоку, в частности, со стороны правительства РФ и заявлений ряда инвесторов и политиков, как российских, так и из стран АТР. И вообще те, кто стремятся сделать Владивосток финансовым центром, ориентированы на то, что у города есть потенциальные возможности таковым быть. (Губернатор ДАРЬКИН на Тихоокеанском экономическом конгрессе привел такие данные: «В часовой доступности от Владивостока живут 416 млн человек! На этой же территории производится почти 10% мирового валового продукта. В часовой доступности от Москвы – около 100 млн человек». - Прим. «ЗР»). Но, к сожалению, эти возможности перечеркиваются нашими реалиями. И с этой точки зрения объективных оснований для развертывания здесь финансового центра я не вижу.
- Какие реалии нам мешают?
- Вы можете назвать, сколько во Владивостоке работает иностранных банков?.. Вот и я могу пожать плечами. Сколько здесь инорегиональных российских банков?.. Так что сами по себе мы в финансовом плане представляем весьма небольшой интерес.
- Но цель записана в Стратегии…
- Да, записана. Медленно Владивосток позиционируется как восточная столица России. Сюда подтягивается несколько столичных функций, в частности, в отношениях с АТР, подтягиваются даже штаб-квартиры крупнейших компаний. Но те, кто здесь живет, видят обратный процесс: где находятся штаб-квартиры Дальневосточного и Приморского морских пароходств? В Москве.
- Что-то может принципиально повернуть вектор в сторону Владивостока?
- Может, если мы не ограничимся только строительством того, что сейчас в краевом центре строится. По большому счету, происходящему сейчас во Владивостоке больше подходит термин «освоение бюджетных средств»: инфраструктура создается, а люди все равно отсюда уезжают. И этот диссонанс - серьезный индикатор, свидетельствующий о том, что не все благополучно в нашем королевстве.
- Так этим вопросом задался и премьер-министр в последний визит во Владивосток. Объекты саммита – отличная вещь, но что и кто с ними будет делать дальше?
- Думаю, премьер еще не успел прочитать подготовленный нами по заказу администрации краевого центра «План социально-экономического развития Владивостока до 2020 года», в котором расписаны два десятка крупных проектов. Например, подготовка к ЭКСПО-2020 на территории острова Русский, проведение во Владивостоке в 2013 году саммита ШОС и множество других проектов, связанных с развитием ДВФУ и вузовской сети в АТР, политических, культурных событий. Вот когда все это начнет здесь клубиться, тогда можно говорить о финансовом центре. Словом, потенциально есть множество оснований, чтобы сделать Владивосток финансовым центром, нужно только делать шаги в этом направлении более уверенно.
- А что первично - «клубление», как вы выразились, или впереди «клубка» должны бежать финансовые институты?
- Деньги придут, когда здесь будет жизнь, а не декларации намерений эту жизнь организовать. Вот в Стратегии развития Владивостока записана цель сделать его туристическим центром. Представьте себе, что в город в год приезжает 3 млн туристов! Они не везут с собой в чемоданах наличные, они едут с карточками. А наши банки какое количество банковских инструментов могут предложить? Как минимум из 5 тыс. различных видов финансовых услуг мы владеем сотней, а то и меньше.
- То есть в принципе идея о финансовом центре не так уж нереальна?
- Да сама идея напрашивается! Даже предпосылки есть! Например, о выгодном экономико-географическом положении Владивостока я слышу на протяжении лет 30. Но декларациями все и заканчивается. Даже это преимущество здесь практически не реализуется.
Вы задали вопрос, что первично…Вряд ли можно говорить об очередности, процесс должен идти параллельно. Вот было бы замечательно, если бы в дни саммита АТЭС -2012 из уст президента прозвучало примерно такое заявление: «Владивосток становится восточной столицей России. И те финансовые ресурсы, что мы здесь заложили за последние три года, использованы эффективно, и мы продолжаем в увеличивающихся масштабах вкладывать в город и бюджетные деньги, и привлекать инвестиции извне». Это был бы замечательный сигнал и банковской сфере, и бизнесу.
Новости тематики
- Во Владивостоке ответственный за строительство океанариума взят под стражу
- Океанариум в Приморье можно будет запустить не ранее чем через 9-12 месяцев
- Миклушевский пообещал разобраться с нечистотами во Владивостоке
- Год после саммита АТЭС во Владивостоке: Мне уже за 80, и я думала, что не увижу того, что здесь построили
- Владивосток: Год после саммита АТЭС
- Прокуратура Приморья организовала проверку моста на остров Русский через пролив Босфор Восточный
- Долги "Крокус Интернэшнл" угрожают теплоснабжению ДВФУ, но не студентам и преподавателям
- Карлос Зебаллос: Мы хотим «приблизить» Владивосток к морю...
- До пуска аэроэкспресса во Владивостоке осталось 4 дня
- По 5-звездочным отелям Владивостока можно будет прогуляться
Новости раздела
- В столице Приморья "Гонка героев", "Посмотри на Владивосток" и День рыбака состоятся при любой погоде
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Владивостокцев с праздником поздравили из-за стен московского сизо
- Лучший город земли по-семейному отпраздновал свой день рождения
- Молодежь Владивостока поздравили с праздником из-за стен московского сизо
- Виталий Веркеенко поздравил горожан с днем рождения Владивостока
- Во Владивостоке покажут всемирно известное шоу "Танцующие экскаваторы"
- "Паллада" станет символом праздника выпускников во Владивостоке
- Владивостокцев приглашают на торжественное закрытие фестиваля "Сима-2018"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось