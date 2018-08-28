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Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
Позор на весь мир был зафиксирован во Владивостоке
Эту историю слышал много лет назад от человека, который служил в погранвойсках на Дальнем Востоке. Произошла она в пятидесятых годах во Владивостоке, когда город еще не стал закрытым. Владивосток, портовый город. А так как в город заходили иностранные корабли, а его палуба считается иностранной территорией, значит должны быть и пограничники.
И вот пограничник нес службу в порту. Погода была мерзопакостная. Моросил дождик, дул ветер, до прибытия смены еще нескоро.
На иностранных судах тишина, никто не заходит, никто не выходит. Время тянется очень долго, заняться нечем, да и курить страшно хочется. Как известно, часовой не имеет право в это время несения службы петь, разговаривать, справлять естественные надобности и естественно, курить.
Петь пограничнику не хотелось, а покурить бы, конечно, не мешало. И решил наш пограничник, пока никого вокруг не видно, засмолить цигарку.
Так как события происходили в пятидесятые годы, ни папирос, ни сигарет у пограничника не было, а имелся кисет с махоркой, да сложенная газетка для самокрутки.
Отошел он немного в сторону, зажал под мышкой карабин, достал из кармана кисет, скрутил козью ножку и с удовольствием затянулся. Нет, ничего такого не случилось. Его никто из начальства не увидел и не застукал за грубым нарушением устава, все обошлось.
Пришло время, нашего бедолагу сменил другой пограничник, и он отбыл в караулку. Так может быть все бы и закончилось, но дело приняло неожиданный оборот.
Недели через три по непонятной причине пограничникам вместо махорки начали выдавать сигареты. Правда, это были не те, фильтрованные сигареты модные нынче, а обычные, да и табак в них был, та же самая махорка. Еще эти сигареты называли «термоядерными».
О причинах этого пограничники могли только догадываться, когда им на политзанятиях замполит не начал объяснять, что пограничник должен себя вести достойно, особенно на глазах граждан иностранного государства.
В качестве примера неприличного поведения он рассказал о пограничнике, который на глазах у иностранцев закручивал самокрутку и курил.
Это наш пограничник никого не видел и ничего не слышал. А с иностранного корабля, через иллюминатор, за ним с интересом наблюдали. Ладно, если бы, просто наблюдали. Все его действа были запечатлены на фотоаппарат.
Ладно, если бы эти фотографии пошли в чью-нибудь частную коллекцию. Посмотрели бы моряки и друзья, как русские крутят самокрутки, посмеялись бы над русской дикость и на этом все бы закончилось.
Нет, человек с фотоаппаратом был фотокорреспондентом зарубежного издания. Распечатанные фотографии были доставлены в редакцию и вскоре во многих иностранных газетах появились фотографии русского пограничника, закуривающего «козью ножку».
Попались эти газеты и на глаза советских представителей за рубежом. Ими об этом было сообщено в соответствующие органы, которые посчитали, что фотография советского пограничника закуривающего «козью ножкой» на страницах зарубежных изданий, это недопустимо, и это позорит Страну Советов, а так же ее Вооруженные силы.
Не известно, как был наказан, и был ли наказан этот пограничник. Но с тех пор пограничникам вместо махорки выдавали «термоядерные» сигареты, а это было много лучше.
Напоминаем, что КУРЕНИЕ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!
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Данная мнээээ. . . заметка - яркий пример вреда курения для здоровья тех, кто этот бред накорябал и кто его пропустил на публикацию.