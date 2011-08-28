Морские рейсы из центра города на Чуркин после многолетнего перерыва планирует возобновить алминистрация Владивостока.

Глава города Игорь Пушкарёв обсудил с представителями компании "Мортранс" необходимость открытия новой пассажирской линии "Морской вокзал - Диомид - мыс Анна (Змеинка)", которая позволит добираться из центра на Чуркин за 20 минут.

В этом глава города убедился лично, проехав на катере "Яков Бутаков" от причала № 1 в центре города до Диомида и мыса Анна. Планируется, что именно этот катер будет поставлен на маршрут. Его вместимость 175 человек. Ожидается, что "Яков Бутаков" будет делать три рейса утром и два вечером. По предварительным расчетам этого достаточно, в то же время в случае увеличения пассажиропотока количество рейсов может быть увеличено.

Пассажирских перевозок по данному маршруту не было уже многие годы, и вот теперь администрация города планирует их возобновить.

"Наша задача - обеспечить условия для таких перевозок. Одна из первоочередных задач - отремонтировать причалы, много лет находящиеся в запустении, установить освещение, благоустроить пешеходные дорожки", - подвел итоги выездного совещания Игорь Пушкарёв. В ближайшее время специалисты обследуют причалы, подготовят финансовый расчет для восстановительных работ, определят сроки ремонта, а затем и запуска нового маршрута.