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Сахалинский филиал ДВФУ активно выстраивает партнерские связи
Круглый стол «Перспективы развития Дальневосточного федерального университета» с представителями Института океанографического приборостроения провинции Шандун академии наук КНР состоялся 17 августа на базе филиала ДВФУ в г. Южно-Сахалинске. 18 августа стороны подписали соглашение о сотрудничестве.
Как отметила и.о. директора филиала Елена Манчилина, Сахалинский филиал — динамично развивающееся подразделение, готовое к международному сотрудничеству в рамках Программы развития ДВФУ: «Перед филиалом стоят важнейшие задачи стратегического характера — подготовка квалифицированных специалистов, востребованных на территории Сахалинской области. Для их решения филиал планирует тесно сотрудничать с учреждениями Российской академии наук «Специальное конструкторское бюро средств автоматизации морских исследований» ДВО РАН и Сахалинским филиалом «Дальневосточного геологического института» ДВО РАН. А для того, чтобы усилить интернациональную составляющую образовательного и учебного процессов, сегодня мы заключаем партнерское соглашение с Институтом океанографического приборостроения провинции Шандун академии наук КНР».
В подобном взаимодействии заинтересована и китайская сторона:
— Наш университет тесно сотрудничает с СКБ САМИ и геологическим институтом. Мы хотели бы установить стратегическое партнерство и с Сахалинским филиалом ДВФУ. Квалифицированные кадры с новым мышлением помогут Институту развиваться значительно интенсивнее. Подписав подобное соглашение, мы не только будем сотрудничать в области науки, но и планируем активно работать по обмену студентами и преподавателями наших организаций, — подчеркнул профессор Чжан Тао, генеральный заместитель директора Института океанографического приборостроения провинции Шандун академии наук КНР, поблагодарив принимающую сторону за предоставленную возможность побывать на Сахалине.
Область, известная своими международными проектами «Сахалин-1», «Сахалин-2» и т.д., крайне заинтересована в подготовке инженерных кадров. Как отметил в ходе круглого стола директор Сахалинского филиала «Дальневосточного геологического института» ДВО РАН Николай Казаков, Сахалинский филиал ДВФУ имеет все возможности, чтобы развернуть качественную подготовку специалистов в области инженерных направлений на территории области.
— Со стороны академической среды нашей организации мы видим реальные перспективы сотрудничества. ДВО РАН приветствует такое взаимодействие и крайне заинтересован в развитии филиала ДВФУ на территории Сахалинской области, ведь Дальневосточный федеральный университет — это вуз с сильными традициями в образовательной сфере, квалифицированным профессорско-преподавательским составом, большим опытом по подготовке высококвалифицированных специалистов-инженеров, — добавил Николай Александрович.
Активно взаимодействовать с образованием, наукой, международными организациями в этом направлении планирует и областная власть. Как отметил начальник отдела науки, инновационной деятельности и развития кадрового потенциала Министерства экономического развития Сахалинской области Константин Молчанов, Сахалинская область — единственный островной регион, инвестиционно привлекательный для других регионов.
— Высшее образование обеспечивает область кадрами гуманитарного профиля, а специалисты инженерного профиля приезжают к нам с материка. Правительство Сахалинской области не может оставаться в стороне от сложившийся ситуации, поэтому в последнее время мы предприняли ряд определенных стратегических решений, направленных на поддержку молодых специалистов: создание Совета молодых ученых и специалистов Сахалинской области, поддержка научно-экспертного совета при Правительстве Сахалинской области, разрабатывается региональная программа развития профессионального образования. Одним из ведущих вузов Сахалинской области является недавно сформированный филиал ДВФУ в г. Южно-Сахалинске. На сегодняшний день образование отстает от практики, а практика — от науки. Чтобы решить эту проблему, необходимо наполнить образовательный процесс наукой и создать все необходимые условия для развития, в том числе и международного сотрудничества. Поэтому считаю, что подписание соглашения позволит Сахалинской области получить серьезного партнера в научной сфере деятельности, — добавил Константин Молчанов.
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