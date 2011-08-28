www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.64 р. 100 JPY: 61.58 р.
EUR: 79.77 р. 10 CNY: 10.02 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Сахалинский филиал ДВФУ активно выстраивает партнерские связи

28 Августа 2011, 17:19 | Владивосток

Круглый стол «Перспективы развития Дальневосточного федерального университета» с представителями Института океанографического приборостроения провинции Шандун академии наук КНР состоялся 17 августа на базе филиала ДВФУ в г. Южно-Сахалинске. 18 августа стороны подписали соглашение о сотрудничестве.

Как отметила и.о. директора филиала Елена Манчилина, Сахалинский филиал — динамично развивающееся подразделение, готовое к международному сотрудничеству в рамках Программы развития ДВФУ: «Перед филиалом стоят важнейшие задачи стратегического характера — подготовка квалифицированных специалистов, востребованных на территории Сахалинской области. Для их решения филиал планирует тесно сотрудничать с учреждениями Российской академии наук «Специальное конструкторское бюро средств автоматизации морских исследований» ДВО РАН и Сахалинским филиалом «Дальневосточного геологического института» ДВО РАН. А для того, чтобы усилить интернациональную составляющую образовательного и учебного процессов, сегодня мы заключаем партнерское соглашение с Институтом океанографического приборостроения провинции Шандун академии наук КНР».

В подобном взаимодействии заинтересована и китайская сторона:

— Наш университет тесно сотрудничает с СКБ САМИ и геологическим институтом. Мы хотели бы установить стратегическое партнерство и с Сахалинским филиалом ДВФУ. Квалифицированные кадры с новым мышлением помогут Институту развиваться значительно интенсивнее. Подписав подобное соглашение, мы не только будем сотрудничать в области науки, но и планируем активно работать по обмену студентами и преподавателями наших организаций, — подчеркнул профессор Чжан Тао, генеральный заместитель директора Института океанографического приборостроения провинции Шандун академии наук КНР, поблагодарив принимающую сторону за предоставленную возможность побывать на Сахалине.

Область, известная своими международными проектами «Сахалин-1», «Сахалин-2» и т.д., крайне заинтересована в подготовке инженерных кадров. Как отметил в ходе круглого стола директор Сахалинского филиала «Дальневосточного геологического института» ДВО РАН Николай Казаков, Сахалинский филиал ДВФУ имеет все возможности, чтобы развернуть качественную подготовку специалистов в области инженерных направлений на территории области.

— Со стороны академической среды нашей организации мы видим реальные перспективы сотрудничества. ДВО РАН приветствует такое взаимодействие и крайне заинтересован в развитии филиала ДВФУ на территории Сахалинской области, ведь Дальневосточный федеральный университет — это вуз с сильными традициями в образовательной сфере, квалифицированным профессорско-преподавательским составом, большим опытом по подготовке высококвалифицированных специалистов-инженеров, — добавил Николай Александрович.

Активно взаимодействовать с образованием, наукой, международными организациями в этом направлении планирует и областная власть. Как отметил начальник отдела науки, инновационной деятельности и развития кадрового потенциала Министерства экономического развития Сахалинской области Константин Молчанов, Сахалинская область — единственный островной регион, инвестиционно привлекательный для других регионов.

— Высшее образование обеспечивает область кадрами гуманитарного профиля, а специалисты инженерного профиля приезжают к нам с материка. Правительство Сахалинской области не может оставаться в стороне от сложившийся ситуации, поэтому в последнее время мы предприняли ряд определенных стратегических решений, направленных на поддержку молодых специалистов: создание Совета молодых ученых и специалистов Сахалинской области, поддержка научно-экспертного совета при Правительстве Сахалинской области, разрабатывается региональная программа развития профессионального образования. Одним из ведущих вузов Сахалинской области является недавно сформированный филиал ДВФУ в г. Южно-Сахалинске. На сегодняшний день образование отстает от практики, а практика — от науки. Чтобы решить эту проблему, необходимо наполнить образовательный процесс наукой и создать все необходимые условия для развития, в том числе и международного сотрудничества. Поэтому считаю, что подписание соглашения позволит Сахалинской области получить серьезного партнера в научной сфере деятельности, — добавил Константин Молчанов.

Автор: Пресс-служба ДВФУ
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru