На паруснике «Надежда» открыт центр фонда «Русский мир»

В преддверие саммита АТЭС-2012 фрегат принесет русскую культуру в страны всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

25 августа на борту парусного учебного судна «Надежда» состоялось торжественное открытие центра фонда «Русский мир». Это уже 75-й центр, открытый фондом, но уникальность его в расположении. Первый морской, мобильный центр будет работать во всех портах мира, куда придет «Надежда». Основное направление деятельности фонда — популяризация русского языка и культуры в разных странах мира.

Как рассказал капитан парусника Сергей Воробьев, тихоокеанский поход «Надежды», посвященный саммиту АТЭС 2012 года во Владивостоке, начнется в первой декаде сентября. Фрегат совершит большой переход длиной в 40 суток до Сан-Франциско (США). Следующим портом станет столица саммита АТЭС-2011 Гонолулу (Гавайи, США) — здесь участие фрегата заявлено в программе саммита. Возвращаться «Надежда» будет через Иокогаму (Япония), где проходил саммит в прошлом году. Во Владивосток парусник прибудет к концу декабря, а уже в начале марта начнется вторая часть плавания — парусник пройдет по всем портам стран-участниц АТЭС в Юго-Восточной Азии. В первых числах сентября 2012 года — «Надежда» вернется в порт и передаст Владивостоку символическую эстафету саммита.

Открытие центра фонда «Русский мир» на паруснике — знаковое событие, ведь «Надежда» — уникальный корабль, который по всему миру будет развозить информацию о России и русской культуре. На борту парусника содержится более тысячи книг и видеоматериалов, посвященных России. Кроме того, парусник везет фотовыставку о Владивостоке, стройках АТЭС и Дальневосточного федерального университета, как о центральном событии последних лет. На плазменных мониторах фрегата также будут демонстрировать презентацию, посвященную развитию Дальневосточного региона России. Судно, заходя в порт, ежедневно принимает до 15 тысяч посетителей — это и наши соотечественники, и иностранцы. В ходе работы русского центра посетители «Надежды» смогут полностью погрузиться в изучение русского языка и культуры, прослушают лекции и посмотрят фильмы о России, и даже разучат русские песни. Будет открыт и доступ к электронным ресурсам фонда «Русский мир».

Один из центров фонда «Русский мир» пару лет назад был открыт в филиале ДВФУ в японском городе Хакодате.

— Открытие нового русского центра на паруснике «Надежда» — это продолжение той работы по продвижению русской культуры в АТР, которая была начата два года назад в ДВФУ. В свете приближающегося саммита особо важно русской культуре идти в страны всего АТР, -— прокомментировал проректор ДВФУ Владимир Курилов.