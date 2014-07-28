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Половина Владивостока останется без холодной воды (Список адресов)
28-30 июля большая часть Владивостока останется без холодной воды, сообщает горводоканал.
Отключение водоснабжения на 28.07.2014
Отключение с 09.00 до 20.00 в связи с врезкой ПГ на Гамарника 2 и пр-те 100 лет Вл-ку 56
Дома: пр-т 100 лет Вл-ку 50-74, 64а,б, 72а, 103, Гамарника 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 12а, 16, Иртышская 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 12а,б, 14, 14а,б
Отключение водоснабжения на 29.07.2014
Отключение с 09.00 до 17.00 в связи с заменой ПГ на Завойко 2
Дома: Завойко 4, 5, 6, 8, Южно-Уральская 5
Отключение с 09.00 до 19.00 в связи с заменой задвижки на Борисенко 14
Дома: Борисенко 9, 9а, 14-22, 17-31, 28, 30, 32, 60 лет ВЛКСМ 3
Отключение с 09.00 до 20.00 в связи с переврезкой трубопровода на Главной 21
Дома: Садгородская 21, санаторий "Океан", Грязелечебница 6, КНС №5, база Мысовая, Мысовая 3, 5, 5а, 7, 9
Отключение с 09.00 до 17.00 в связи с установкой регулятора давления на Зейской 4
Дома: Зейская 4, 4/2, 10, 12, 7-я Матросская 31, 31а, 33, 39, 5-я Матросская 21, Горная 24а, 25, 31, 33, 33а, 41, 43
Отключение водоснабжения на 30.07.2014
Отключение с 09.00 до 19.00 в связи с врезкой задвижки на Калинина 27
Дома: Калинина 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, "Соллерс", 44 причал
Отключение с 09.00 до 17.00 в связи с врезкой водопровода на Маковского 95
Дома: Маковского 85, 87, 89, 99, Шестая 1-9, 5а, 8-30, 20а, Пятая 1-19, 2-18, Четвертая 1-19, 2-24, Ботанический сад
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