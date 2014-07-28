Во Владивостоке отметили День Военно-Морского флота

В воскресенье, 27 июля в столице Приморья отметили один из самых значимых для Владивостока праздников - День Военно-Морского флота.

В мероприятии приняли участие командующий войсками Восточного военного округа Сергей Суровикин, командующий Тихоокеанским флотом вице-адмирал Сергей Авакянц, глава Владивостока Игорь Пушкарёв, и.о. губернатора Приморского края Владимир Миклушевский, председатель Законодательного Собрания Приморского края Виктор Горчаков, ветераны, военнослужащие и общественность.

В акватории Амурского залива состоялся традиционный военно-морской парад кораблей различных классов и подводных лодок, сразу после которого на территории водной станции ТОФ начался военно-спортивный праздник. Присутствующих поприветствовал Нептун (четырнадцатый год подряд эту роль исполнял капитан 1 ранга Виктор Кравец) со своей свитой, после чего развернулось театрализованное представление. Гостям мероприятия напомнили о героических страницах истории флота, заслугах мореплавателей, которые стали первооткрывателями новых земель, а также в разные годы защищали Родину от врагов.

Парадом военной техники организаторы продемонстрировали боевую мощь Военно-Морского флота.

Кульминацией праздника стала демонстрация возможностей вооружения и боевой техники флота – традиционно особым успехом у детей и взрослых пользовались высадка десанта, поражение целей и показательные выступления морских пехотинцев и десантников.

Кроме того, в этом году впервые зрителям с большим успехом был представлен необычный вальс на воде – «танцевали» военные буксиры, которые стали поставляться на вооружение флота в прошлом году. Также впервые в ходе праздничной программы продемонстрирован спасательный глубоководный аппарат АС30.

Завершающим аккордом празднования Дня Военно-Морского флота стал красочный фейерверк.

ZRPRESS.RU, Владивосток.