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Судебных приставов отблагодарили
На имя руководителя отдела судебных приставов по Ленинскому району г. Владивостока Натальи Алексеевой поступили два письма, в которых взыскатели благодарят судебных приставов-исполнителей за добросовестное исполнение служебных обязанностей.
Так, судебный пристав - исполнитель отдела судебных приставов по Ленинскому району г. Владивостока Юлия Карташова получила благодарственное письмо от председателя Правления ООО «Примтеркомбанк» А.М. Колдина за добросовестное отношение к своим служебным обязанностям, оперативность и усердие. Три члена семьи – отец, мать и дочь взяли в банке кредит, выплатить который не смогли. Однако в собственности каждого члена семьи имелся личный автомобиль. На три автомашины и были наложены аресты. В результате реализации автомобилей должников на счет банка поступили денежные средства в размере 550 тысяч рублей.
Второе благодарственное письмо адресовано судебному приставу – исполнителю отдела судебных приставов по Ленинскому району г. Владивостока Екатерине Козиковой. Благодаря ее профессионализму и грамотной работе был возвращен крупный долг в размере 400 тысяч рублей в пользу гаражно-строительного кооператива «Ялтинская -168». Следует отметить, что должник активно уклонялся от выполнения долговых обязательств, скрывал имущество и менял место жительства. Однако судебным приставом было установлено, что должник имеет в собственности автомашину «Land Cruiser Prado» 2002 года выпуска. На следующий же день после наложения ареста на автомобиль должник полностью погасил всю сумму долга, сообщает пресс-служба УФССП России по Приморскому краю.
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