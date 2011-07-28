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«Селигер» открыл ДВФУ для иностранцев
Студенты Дальневосточного федерального университета и члены некоммерческого партнерства «Модель ООН на Дальнем Востоке» (МООНДВ) в начале июля приняли участие в Международной смене Всероссийского форума «Селигер», собравшей более тысячи иностранных участников.
На специальной площадке форума была проведена презентация ДВФУ, который стал одним из пяти университетов-партнеров «Селигера». После презентации многие иностранные студенты заинтересовались возможностью учиться в Дальневосточном федеральном университете.
Кроме презентации университета студенты ДВФУ организовали и другие мероприятия. Так, среди иностранцев был объявлен конкурс на бесплатное шестимесячное обучение в Институте международного образования ДВФУ с проживанием в новом кампусе на острове Русский. Конкурс прошел в два этапа: конкурс эссе и конкурс речей. Всего было подано более 30 заявок со всех концов света, от Швеции до Уганды. Победителями конкурса стали Майкл Борски из Германии и Дэвид Досс из США. Иностранные участники форума отметили, что подобный конкурс — замечательная «осязаемая возможность», которую можно получить на «Селигере».
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