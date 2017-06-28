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На острове Русский может быть создан технопарк

28 Июня 2017, 09:27 | Владивосток

Создать на острове Русский на базе ДВФУ современный технопарк - «легендарный и с мировым именем». С такой инициативой выступил проректор вуза Дмитрий Земцов в Хабаровске, 27 июня, на расширенном заседании Общественного совета при Минвостокразвития России, участие в котором принял Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

По итогам заседания глава ведомства назвал данное предложение «органично укладывающимся в концепцию развития острова Русский».

 «Правительство России утвердило концепцию развития острова Русский. Это одно из особых мест на Дальнем Востоке, где сформирован современный Дальневосточный федеральный университет. Это точка роста, точка развития, которая поднимает весь Дальний Восток», - сказал Александр Галушка

 Министр также предложил сделать на базе ДВФУ конвейер «стартапов». В дальнейшем эти проекты могли бы быть реализованы на Дальнем Востоке, где действует целый ряд новых механизмов развития.

 «Дальний Восток выступает  полигоном отработки новых методов управления. Сегодня  принят целый ряд новаторских законов. Для нас это имеет практический интерес, потому что мы стараемся доводить все до практического применения», - отметил Александр Галушка

 Министр отметил, что до конца текущего года Минвостокразвития России подготовит план мероприятий по развитию острова Русский.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: мост  владивосток  технопарк  александр галушка  остров русский  ДВФУ 



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