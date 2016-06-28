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Во Владивостоке продолжают искать родственников солдата Владимира Цыбульского
Останки участника Великой Отечественной войны, жителя Владивостока Владимира Цыбульского захоронят во Владивостоке. А сейчас администрация города Владивостока продолжает искать его родственников, а также тех, кто может знать какую-либо информацию о семье погибшего героя.Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог".
17-летний красноармеец, боец 253-ей отдельной стрелковой бригады Владимир Захарович Цыбульский родился во Владивостоке, отсюда ушел на фронт. Погиб он во время кровопролитной воронежской операции в августе 1942 года.
В прошлом году отряд следопытов Воронежа обнаружил останки владивостокского солдата у деревни Скляево Рамонского района. Там же был найден медальон. Вместо анкеты, которые обычно хранятся в медальоне «смерти», там находилась записка следующего содержания: «Д.В. Приморский край, Владивосток ул. В-Сибирцева (или ул. Ленинская, 205, кв. 42) дом № 123 кв.3. Цыбульской М.В. Прощай мама, папа. Обо мне не жалейте. Знайте, что я честно послужил Родине. Ваш сын Володя. Целую вас всех крепко. Брат Витя, не забывай меня».
Администрация города Владивостока обращается ко всем, кто знает что-либо о семье погибшего героя, сообщить об этом. Контактный телефон: (423)2614-350.
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