В центре Владивостока может появиться надземный "аттракцион"

Красивым город делают нестандартные здания и сооружения. А их появлению предшествуют фантазии и амбиции заказчиков-инвесторов и творческий поиск архитекторов. Градосовет Владивостока, состоявшийся на прошлой неделе, доказал, что с этим у нас все в порядке, и новые идеи и проекты успешно пробивают себе право на жизнь.

Особенно удачным было повторное рассмотрение эскизного предложения «Ресторанно-гостиничного комплекса в районе ул. Вс. Сибирцева», выполненного ООО «Аргус-Арт». Его особенностью, которая особенно импонировала градосовету, был «разрыв» здания на несколько этажей в уровне проспекта Красоты, на котором он должен появиться со стороны бухты Золотой Рог. Этот разрыв, в котором должны быть только несущие колонны, застекленные лестницы, лифты и коммуникации, сохраняет привычный панорамный вид, открывающийся с проспекта. И в целом здание получилось изящным и получило полное одобрение градосовета. Правда, было отмечено, что под этот проект надо бы добавить земли. На что глава администрации Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ сказал, что если здесь найдется резерв земли, то можно будет отдать под этот проект.

Повторно рассмотренный проект офисного здания на ул. Гоголя, 52 был заметно скромнее прежнего. Его внешность, при миниатюрности объема, оказалась «кинотеатральной». Поскольку основные замечания предыдущего градосовета были выполнены, проект был одобрен к дальнейшей работе. Но были даны свежие замечания. В частности – поработать с транспортной схемой.

Особенно интересным было рассмотрение проекта реконструкции торгового центра «Родина» на Семеновской площади. Ее особенностью было предложение кольца надземного перехода над перекрестком ул. Семеновской и Алеутской. Идея была поддержана, хотя вызвала довольно противоречивые мнения. В итоге большинство архитекторов сошлось во мнении, что этот футуристический по стилю проект перехода может стать не только утилитарным сооружением, которое поможет решить проблему пробок в центре города, но и своего рода аттракционом для горожан и гостей, изысканной архитектурной деталью.

Благожелательны были оценки эскизного проекта «Торгово-развлекательного центра в районе ул. Добровольского, 5». Хотя – не без вопросов. Здание должно получиться внешне большим, объемным, а выход полезных площадей – относительно невысоким.

А вот идея жилого дома «бинес-класса» по ул. Верхнепортовой, 41 на Эгершельде не прошла испытания обсуждения – проект отвергнут. И не только потому, что проектировщики (Московский проектно-изыскательский институт «Мосжелдорпроект») нарушили ряд важнейших технических условий, например, по пожарной безопасности, но прежде всего потому, что здание оказалось невыразительным, стандартным. И это притом что полуостров Шкота – красивейшее место в городе, и архитектура должна его украшать.

Виктор КУДИНОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.