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Началось натяжение вант моста через бухту Золотой Рог
23 июня во Владивостоке строители приступили к установке первой пары вант мостового перехода через бухту Золотой Рог. Натяжение вант проходит на опоре № 9.
По современной технологии ванты монтируются парами, после чего осуществляется геодезический контроль. Всего при строительстве моста будут использованы 192 ванты. Натяжение всех вант планируется закончить к середине зимы.
Отметим, после того как с каждой стороны моста будет натянуто по три пары вант, строители продолжат возведение пилонов. В настоящий момент высота пилонов достигла с северной стороны (со стороны Корабельной набережной) 195 метра из проектных 226. С южной стороны (со стороны мыса Чуркин) - 157 метров из проектных 226.
Напомним, при строительстве моста через бухту Золотой Рог используются вантовые системы французской компании Freyssinet. Во Владивосток прибыли опытные специалисты из Европы, в том числе Франции, имеющие большой опыт в строительстве мостовых переходов.
Как подчеркивает губернатор края Сергей Дарькин, строительство моста через бухту Золотой Рог – это масштабный проект по модернизации транспортной инфраструктуры Владивостока. Мост позволит избавить Владивосток от заторов, свяжет центр города с Первомайским районом на полуострове Чуркин.
Для справки. Мост через бухту Золотой Рог - это сложный с инженерно-технической точки зрения объект, аналогов которому на Дальнем Востоке России нет. По величине главного пролета – 737 метров – это будет пятый мост в мире.
Как сообщили в УСК «Мост» (генподрядчика по возведению моста на о.Русский), здесь также готовятся к натяжению первых вантов.
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