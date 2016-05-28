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Дачники Владивостока могут получить до 40 тысяч рублей

28 Мая 2016, 13:18 | Владивосток

По распоряжению главы города Игоря Пушкарева садоводы и огородники Владивостока смогут получить денежные премии до 40 тысяч рублей, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Уже с 1 июля начнется прием заявок от желающих принять участие в общегородском конкурсе лучших садоводов. В этом году жюри назовет победителей и призеров в следующих номинациях: лучший цветовод, лучший овощевод, лучший плодовод, лучшее садовое и дачное некоммерческое товарищество, лучший садовый или дачный участок, лучший дизайн садового участка.

Победители и призеры в каждой номинации получат сертификаты на приобретение садовой техники и инвентаря в размере 40 000, 25 000 и 15 000 рублей.

О месте и сроках приема заявок на участие в конкурсе будет сообщено дополнительно.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: огородник  мэрия  дача  садовод  конкурс 






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Комментарии

  • didika17:06, 28.05.2016#

    Пусть Пушкарев попробует добраться до дачи в Таежке и вывезти оттуда хотя бы ОДНУ тыкву. При условии что многие пенсионеры, получившие там участки при СССР, когда электрички ходили каждые 20 минут. От электрички (а теперь они два раза в день) ходил автобус, а теперь и его нет - невыгодно. И пусть посмотрит сколько дачников там осталось, и сколько брошенных участков.

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