Дачники Владивостока могут получить до 40 тысяч рублей

По распоряжению главы города Игоря Пушкарева садоводы и огородники Владивостока смогут получить денежные премии до 40 тысяч рублей, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Уже с 1 июля начнется прием заявок от желающих принять участие в общегородском конкурсе лучших садоводов. В этом году жюри назовет победителей и призеров в следующих номинациях: лучший цветовод, лучший овощевод, лучший плодовод, лучшее садовое и дачное некоммерческое товарищество, лучший садовый или дачный участок, лучший дизайн садового участка.

Победители и призеры в каждой номинации получат сертификаты на приобретение садовой техники и инвентаря в размере 40 000, 25 000 и 15 000 рублей.

О месте и сроках приема заявок на участие в конкурсе будет сообщено дополнительно.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.