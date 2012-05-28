Во Владивостоке можно найти сокровища

Игра по поиску сокровищ пройдет 3 июня во Владивостоке в рамках большого городского праздника «Настоящий выходной».

Всю территорию базы отдыха «Лесная Поляна» разобьют на десяток развлекательных зон, каждая из которых в течение дня представит развлекательную программу. В формате квест-игры участники будут получать задания на каждом из этапов. Правильно отгаданное задание будет приводить ко второму этапу и следующей головоломке. только самые стойкие семьи дойдут до финиша и обнаружат спрятанные сокровища. Но это не означает, что подарок получит только победитель. Разные приятные бонусы и сюрпризы ожидают участников на всем пути.

«Золотой Рог».