Систему определения почетного гражданина Владивостока следует менять

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая, ZRPRESS. Уже несколько лет подряд мнения депутатов думы Владивостока о том, кто достоин быть почетным гражданином города, не совпадает с мнением горожан. Депутаты это, нехотя, но осознают, и все-таки голосуют, так как голосуют, руководствуясь некой целесообразностью, только им одним ведомой. Поэтому председатель комитета думы по социальной политике и делам ветеранов Георгий МАРТЫНОВ, представляя на последней сессии номинантов на звание, не исключил возможности пересмотра существующей практики его присвоения. Но, видимо, делать это придется уже следующему составу думы краевого центра. У нынешнего созыва срок полномочий заканчивается декабрем.

О том, что страсти кипели внутри комитета по социальной политике и делам ветеранов, свидетельствует хотя бы тот факт, что, как выбирать самого почетного, решалось до последнего. По крайней мере, вроде бы принятая на комитете идея о рейтинговом голосовании на сессии была отброшена, и принята прежняя форма: рекомендовать сессии одного человека. «Я думаю, это было сделано потому, что часть депутатов надеется получить поддержку исполнительной власти на предстоящих выборах», - считает депутат Олег ВЕЛЬГОДСКИЙ. Ах, да в октябре у депутатов выборы…

Почетного гражданина Владивостока в этом году – им стал заслуженный художник РФ Сергей ЧЕРКАСОВ - выбирали так, что лучше бы его не выбирали вовсе. О том, за кого будет голосовать фракция «Единая Россия», журналистам было известно еще накануне. Тем больнее было наблюдать за попытками председателя Совета почетных граждан Светланы МОРОЗОВОЙ, бывшего командующего ТОФ Геннадия ХВАТОВА, представителя председателя краевого Совета ветеранов в думе Ларисы СЕВАСТЬЯНОВОЙ, председателя Совета ветеранов Дальневосточного пароходства Владимира ЛЕГЕЦКОГО убедить депутатов в очевидном.

«Какие трудовые коллективы выдвинули на соискание звания Сергея Черкасова»? – спрашивала Лариса Севастьянова. «Галерея изобразительного искусства “Арка”», - был ответ. «А капитана Вадима АБОНОСОМОВА»? Нет ответа. «ЗР» поясняет: кандидатура выдвинута коллективом ДВМП и МГУ им. Невельского, поддержана Советом Почетных граждан Владивостока и приморским краевым Советом ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Повисло в воздухе обращение депутата Олега Вельгодского к коллегам представить кандидатуру Сергея Черкасова, то есть аргументировать, почему именно его предлагает комиссия. А в Совете Почетных граждан города произошла почти оранжевая революция: Совет проголосовал за капитана Абоносимова, а представитель Совета на комитете думы представил другого номинанта.

На сессии депутатам, голосуя, пришлось дважды поднимать руки, с первого раза голосов «за» не набиралось. «Поднять повыше и подержать, чтобы можно было точно посчитать голоса», просил председатель думы Валерий РОЗОВ, никак не могший вспомнить, как зовут номинанта. Валерий Михайлович прямо на сессии заверил, в том, что «механизм выбора почетного гражданина в ближайшее время будет изменен». «Возможно, в этом процессе смогут принимать участие интернет-сайты, общественные организации, Совет по культуре при главе города. Не исключаю возможность проведения публичных слушаний по данному вопросу», - сказал он.

К слову, этот же состав думы голосовал за почетного гражданина тогда губернатора Сергея ДАРЬКИНА. Об этом невольно напомнила депутат Лариса ОМЕЛЬЯНЧУК, очень сумбурно выступавшая: «Есть гражданская комиссия, а есть юридическая сторона. Что пересилит? Как гражданин – я за капитана, как человек, подкованный юридически, – я за решение комиссии. Я за уважение к людям, которые работали над этим вопросом и большинством выбрали Черкасова… (То есть депутатов-коллег Лариса Михайловна уважает больше, чем капитана Абоносимова?) Я вспоминаю некрасивые моменты, когда Дума второго созыва, прогибаясь перед известным политиком, поменяла муниципальный правовой акт (под почетного гражданина Бориса Грызлова, тогда председателя Госдумы). Я была сама членом комиссии, когда выдвигали на звание почетного гражданина нашего губернатора. Вы не представляете, какое неприятное ощущение было, когда я внутренне была против, а все вокруг давили, что нужно голосовать "за"…» Не выдержала, словом, депутат давления. Интересно, что стояло на кону?..

Словом, депутаты прекрасно осознают, что их решение не отвечает предпочтению избирателей. Валерий Розов упомянул некоторые местные сайты, на которых шло голосование по выдвиженцам на звание почетного гражданина, и даже попросил присутствующих журналистов дать справку. Пришлось дать: ни на одном из сайтов рекомендовавшийся к присвоению звания номинант не был в лидерах.

Досье «ЗР»

Звание «Почетный гражданин города Владивостока» ежегодно присваивается одному гражданину из числа представленных кандидатов. Звание присваивается за достижения в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной, благотворительной и иной деятельности, способствующей улучшению условий жизни населения Владивостока, социально-экономическому развитию города. Также за общепризнанный личный вклад в дело подготовки высококвалифицированных кадров, воспитание подрастающего поколения, духовное и нравственное развитие общества, поддержание законности и правопорядка. За проявление личного мужества и героизма на благо города Владивостока.

Ольга ЖУРМАН, «Золотой Рог».