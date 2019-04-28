Экс-мэр Владивостока из застенков московского сизо поздравил всех с Христовым Воскресением

Экс-мэр Владивостока опубликовал пост в социальных сетях, в котором он поздравил приморцев с православным праздником.

Поздравляю всех православных, отмечающих Христово Воскресение.

Принято говорить, что пасхальные весенние дни приносят в нашу жизнь надежду на добрые перемены и обновление.

В моей жизни сейчас весьма неоднозначный этап. Но это не отменяет моей любви к жизни, к близким и родным, к Владивостоку, к моим бывшим коллегам и нынешним доброжелателям.

Этот праздник олицетворяет главные общечеловеческие ценности – добро и человеколюбие, согласие и созидание. За три года в СИЗО мне удалось не растерять эти качества, и надеюсь их сохранить в себе в полной мере. Чего от души желаю и вам. Исполнения всех ваших надежд и благих начинаний. #ХристосВоскресе!

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Газета «Золотой Рог», Владивосток.