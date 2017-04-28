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Лайнер "CostaVictoria" посетит Владивосток в начале мая
2 мая в 13.00 круизный лайнер «CostaVictoria» пришвартуется в порту Владивостока у Морского вокзала и откроет круизный сезон 2017 года, в рамках которого запланировано 13 визитов крупных лайнеров. «Costa Victoria» прибывает во Владивосток из Сокчо, далее следует в порты Японии Канадзава и Сакаиминато, заканчивает свой маршрут в Корее.
Как рассказали в краевом департаменте туризма, встречать лайнер планируют торжественно.
«В 13.30 на видовой площадке Морского вокзала состоится церемония приветствия пассажиров и экипажа лайнера, организованная при поддержке творческих коллективов ДальРыбВТУЗа. Гостей и жителей города ждут выступления отряда барабанщиц, танцевальных коллективов и вокальных ансамблей. На нижней площадке будет работать ярмарка национальных товаров, а на верхней организуют маркет: «Welcome, Vladivostok – Welcome, Victoria». Также будет проходить открытый вернисаж Приморской Государственной Картинной Галереи и дегустация кондитерских изделий. Планируется работа нескольких интересных фотозон и детской площадки, открытие сезона катания на сигвеях», – прокомментировали в ведомстве.
По информации специалистов, на территории Морского вокзала будет размещена стойка с информацией о стоимости и маршрутах океанских круизов. В разработке сейчас продажи круизов между Кореей, Владивостоком и Японией с возможностью захода на круиз во Владивостоке.Рядом с выходом туристов с причала будет расположена стойка Туристско-информационного центра Приморского края, который обеспечит круизным туристам дополнительный сервис в виде выдачи карт с пешеходными маршрутами и достопримечательностями. Колорита мероприятию добавят девушки в сарафанах и народных костюмах, с которыми можно будет сфотографироваться.
«CostaVictoria» пробудет во Владивостоке практически весь день и отойдет от причала Морского вокзала в 23:00 по местному времени. Приморцы смогут увидеть процесс швартовки, отшвартовки лайнера, сделать уникальное фото на его фоне, пообщаться с путешествующими на нем туристами, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Отметим, южнокорейская сторона организует заход 12 круизных лайнеров во Владивосток в этом году. Об этом стало известно в ходе двусторонней встречи Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского и Губернатора южнокорейской провинции Кангвон Чой Мун Суна на площадке 22-го Саммита по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии, сегодня, 10 апреля.
Владимир Миклушевский акцентировал, что направление туризма – одно из самых перспективных для развития сотрудничества между двумя регионами. Так, в прошлом году была достигнута договоренность с Морским туристическим центром провинции Кангвон о реализации проекта круизной морской линии с заходами во Владивосток.
«В мае мы возобновим круизную линию Корея-Россия-Япония с портом приписки Сокчо. В наших планах – организация 12 заходов круизных лайнеров во Владивосток. Если успешно этот проект стартует, а мы в этом уверены, в следующем, олимпийском, году сможем увеличить число судозаходов», – сообщил глава южнокорейской провинции.
Фото: пресс-служба администрации Приморского края
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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