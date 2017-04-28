Во Владивостоке начались работы по очистке бухты Золотой Рог

Дан старт инженерным изысканиям в рамках программы по ликвидации накопленного экологического ущерба в бухте Золотой Рог

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и Дальневосточное отделение Российской академии наук (ДВО РАН) приступили к разработке программы по ликвидации накопленного экологического ущерба в бухте Золотой Рог Владивостока. В настоящее время специалисты проводят первый этап работ — комплексные инженерные изыскания, обследование дна, акватории и прибрежной зоны бухты. Заказчиком выступает Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды (ВНИИ Экология), а главным исполнителем — Инженерная школа ДВФУ.

Напомним, ранее С.Донской дал поручение провести комплексную оценку экологического состояния бухты и обеспечить проведение администрацией Приморского края уборки накопленного в акватории мусора.

По информации специалистов Инженерной школы ДВФУ, для обследования дна акватории запущен многолучевой эхолот. Устройство позволяет получить наиболее точное изображение рельефа дна для анализа его загрязненности. Для обеспечения надлежащего качества очистки бухты также будет проведено послойное картирование водоема. Всего ученым предстоит обследовать площадь в 5,2 кв. км на глубинах до 28 метров.

С помощью подводных роботов, магнитной съемки, бурения и отбора грунта будет определено точное местоположение затопленных в акватории объектов, состав, концентрации, объемы загрязненных грунтов. Одновременно группа специалистов проводит рекогносцировочное обследование причалов и береговой черты для выявления источников негативного воздействия. В результате будет подготовлена 3D-модель объектов накопленного экологического ущерба. Инженерно-экологические изыскания планируется завершить в начале июня.

На втором этапе специалисты проведут анализ современных очистных технологий и подготовят рекомендации по их внедрению на объектах, которые сейчас выступают главными источниками загрязнения, сообщает пресс-служба Минприроды России.

В бухте расположено три порта, нефтебаза, это зона активного судоходства, в том числе связанного с транспортировкой нефти и природного газа. Вдоль берегов ведется гидротехническое и прибрежное строительство, в акваторию выходит городская ливневая канализация, производятся тепловые выбросы ТЭЦ.

По данным Инженерной школы ДВФУ, основным источником загрязнения являются сточные воды, сейчас в бухте находится порядка 25 млн кубометров загрязненного грунта, затоплено как минимум пять судов.

Проект по очистке бухты Золотой Рог находится на личном контроле заместителя Председателя Правительства РФ — полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Газета "Золотой Рог", Владивосток