В кампусе ДВФУ отметили "День лис"

23 апреля на территории южного парка ДВФУ впервые прошла акция, цель которой – обратить внимание на проблему, связанную с гибелью лис на острове Русском, пишет деловая газета «Золотой Рог».

Лисы стали своеобразным символом острова Русский и неотъемлемой частью кампуса ДВФУ. К сожалению, сегодня существует ряд факторов, из-за которых мирное соседство людей и рыжих обитателей леса невозможно. Читая новостные заголовки о том, как под колеса в очередной раз угодил лисенок, задумывались ли мы, что водитель в такой ситуации виноват лишь наполовину? Боязливые по своей натуре лисы, привыкли получать угощения из рук людей прямо на проезжей части. Это привело к тому, что животное в поисках легкой добычи стало выбегать на обочины, теряя всякий страх перед проезжающими автомобилями. Говорить о том, чем именно люди кормят лис, даже не имеет смысла. «Мы категорически не рекомендуем кормить лис у дороги. Лучше наблюдайте за ними со стороны. Потому что лисицам в их среде обитания хватает пищи», - настоятельно советует в начале акции организатор Дарья Кармишина.

Школа естественных наук ДВФУ и Штаб студенческих отрядов в рамках акции «Рыжее сердце» решили рассказать о реальной угрозе исчезновения лис на острове Русском. «Идея принадлежит студентам – биологам, - комментирует Дарья. – Хоть эта проблема и поднималась раньше, мы решили, что к ней все еще недостаточно внимания. К тому же мы студенты кампуса ДВФУ и живем на острове Русском. Мы частенько здесь видим лис. Сами же подкармливали их, фотографировали. Потом посчитали, что куда правильнее защищать. Это наша обязанность».





Это первое мероприятие, напрямую посвященное лисам. Организаторы признаются, подготовка к акции заняла у них примерно месяц. Студенты на протяжении долго времени изучали новостные материалы, читали специальную литературу, общались с владельцами лис. Помимо информационной части, они придумали игровую зону. А самой запоминающейся станцией мероприятия стало знакомство с настоящей лисой Мисой, хозяева которой откровенно рассказали каково это иметь дома лесного зверька.

Вытекает вопрос: модно ли сейчас заводить дома лис? «Мне кажется, да, - отвечает Дарья Кармишина. – Селекционеры специально «одомашнивают» лис, чтобы они были дружелюбные и послушные. Эти зверьки принадлежат семейству псовых, наверное, поэтому люди решили, что приручить лису можно так же, как и собаку».

Юлия Ильс

Газета "Золотой Рог", Владивосток