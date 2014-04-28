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В Приморье суд вынес приговор "партизанам"
Приморский краевой суд в понедельник признал так называемых "приморских партизан" виновными по целому ряду тяжких преступлений
В частности, подсудимые признаны судом виновными в совершении преступлений по ч. 2 ст. 209 ("Бандитизм"), ч. 3 ст. 222 (Незаконный оборот оружия"), ч. 2 ст. 105 ("Убийство"), ч. 4 ст. 162 ("Разбой"), ст. 226 ("Хищение либо вымогательство"), ч. 2 ст. 167 ("Умышленное уничтожение чужого имущества"), ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов").
На скамье подсудимых находятся шестеро жителей Кировского района Приморья.
В итоге к пожизненному лишению свободы приговорены три участника банды: Алексей НИКИТИН, Владимир ИЛЮТИКОВ и Александр КОВТУН. Роман САВЧЕНКО получил 25 лет, Максим КИРИЛЛОВ - 22 года. Брат Александра Ковтуна Вадим КОВТУН - 8 лет и два месяца колонии..
Ранее заявленные родственниками убитых и пострадавшим милиционеров иски к "партизанам" на 16 млн рублей суд удовлетворил частично.
Организатора банды Александра Ковтуна суд обязал выплатить пострадавшим в общей сложности около 3 млн рублей, Илютикова - 1,5 млн, Савченко - свыше 2 млн рублей.
Подсудимые отказываются признавать вину в инкриминируемых тяжких преступлениях, перекладывая ответственность на застрелившихся при задержании двух других участников банды - Андрея СУХОРАДУ и Александра СЛАДКИХ.
Обвинительный вердикт участникам банды присяжные вынесли еще в феврале этого года. Они признали подсудимых виновными в убийствах нескольких человек, в том числе двух милиционеров, ранении еще нескольких стражей порядка, кражах, в том числе оружия и боеприпасов из отделения милиции, разбоях, ограблении павильонов, магазинов, издевательстве над женщиной-таксистом и в ряде других преступлений.
Также присяжные признали эту вооруженную группу бандой, которую создал Александр Ковтун.
Защита осужденных планирует обжаловать решение суда, для этого у нее есть 10 дней.
Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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