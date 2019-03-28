Для школ Владивостока разработаны единые цены в буфетах и столовых

В школах Владивостока разработан и утвержден единый прейскурант цен на продукцию столовых и буфетов, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации города. Об этом руководителю администрации города Олегу Гуменюку доложили специалисты управления образования на специальном совещании, посвященном вопросам организации питания. В совещании также приняли участие представители Роспотребнадзора и владельцы компаний, осуществляющих питание в школах.



«Мы провели исследование, изучили среднерыночные цены и определили стоимость каждого блюда, - рассказала начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования Лариса Карпачёва, - никаких разночтений быть не должно. Все школы работают по этому прейскуранту цен».



Лариса Карпачёва добавила, для контроля за качеством питания создано несколько комиссий, куда входят представители Роспотребнадзора, специалисты управления, общественность, родители. Для последних было проведено несколько обучающих семинаров, чтобы проверки проводились более профессионально.



Контроль за качеством питания в школах и детских садах осуществляется на регулярной основе. Из зафиксированных нарушений чаще всего встречаются неверное заполнение бракеражных журналов, хранение продуктов без маркировки, неправильное хранение продуктов. Кроме того, несколько школ нуждаются в замене технологического оборудования.



Напомним, на сегодняшний день 28 тысяч учеников Владивостока питаются в школах бесплатно. С декабря прошлого года, благодаря инициативе главы региона Олег Кожемяко, субсидии на питание выросли вдвое - с 21 рубля до 42. С этого дня в меню школьных столовых появилось больше овощей, мясных и молочных продуктов. Кроме того, каждому школьнику теперь предоставляют стакан молока и печенье.



А с 1 марта этого года во всех школах Владивостока, которые ведут обучение во вторую смену, установили дополнительные диспенсеры с водой. Они появились в коридорах и столовых образовательных учреждений. Ранее диспенсеры с питьевой водой находились только в учебных классах начальной школы.



«Проделан большой объем работ. Питание стало разнообразным и более полезным. Убраны все автоматы с шоколадом и соками, которые никак не соответствуют понятию «здорового питания». Установлены диспенсеры с водой. Но работу нужно продолжать. В частности контролировать качество питания и взаимодействовать с поставщиками услуг. На сегодняшний день у четырех компаний во Владивостоке заключены контракты со школами. Это ООО «КИТ», «Флагман», «Феникс» и «Фуд Магистраль». С ними мы также проводим регулярные встречи. Важно, чтобы все участники процесса понимали, главная цель – качественно накормить детей», - подытожил руководитель администрации города Олег Гуменюк.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.