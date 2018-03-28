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Генконсульство США во Владивостоке прошло испытание "народным голосованием"
В сети завершилось голосование о закрытии консульств США в России
Пользователи социальной сети Twitter в ходе голосования, которое было организовано Посольством России в США, приняли решение закрыть Генконсульство Америки в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в аккаунте российской дипмиссии, пишет деловая газета «Золотой Рог».
В российском посольстве задали вопрос: «Какое из генеральных консульств США в России вы бы закрыли, если бы у вас была возможность принять такое решение?»
В списке российские дипломаты указали три варианта ответа: консульства США во Владивостоке, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.
В голосовании приняли участие 57 526 человек.
За закрытие консульства в Санкт-Петербурге проголосовали 47% участников опроса.
На втором месте — дипмиссия в Екатеринбурге (35%), на третьем — генконсульство во Владивостоке с 18%.
Ранее США, Канада и ряд европейских стран объявили о высылке более чем ста российских дипломатов.
Также американские власти решили закрыть генконсульство России в Сиэтле.
В МИД России заявили, что ответ получат все страны, выславшие российских дипломатов.
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