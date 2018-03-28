Генконсульство США во Владивостоке прошло испытание "народным голосованием"

В сети завершилось голосование о закрытии консульств США в России

Пользователи социальной сети Twitter в ходе голосования, которое было организовано Посольством России в США, приняли решение закрыть Генконсульство Америки в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в аккаунте российской дипмиссии, пишет деловая газета «Золотой Рог».

В российском посольстве задали вопрос: «Какое из генеральных консульств США в России вы бы закрыли, если бы у вас была возможность принять такое решение?»

В списке российские дипломаты указали три варианта ответа: консульства США во Владивостоке, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

В голосовании приняли участие 57 526 человек.

За закрытие консульства в Санкт-Петербурге проголосовали 47% участников опроса.

На втором месте — дипмиссия в Екатеринбурге (35%), на третьем — генконсульство во Владивостоке с 18%.

Ранее США, Канада и ряд европейских стран объявили о высылке более чем ста российских дипломатов.

Также американские власти решили закрыть генконсульство России в Сиэтле.

В МИД России заявили, что ответ получат все страны, выславшие российских дипломатов.